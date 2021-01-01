Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: İçimdeki çığlığı kimse bilemez

Beşiktaş'ın teknik patronu Sergen Yalçın, siyah-beyaz şampiyonluğun babasına verdiği bir söz olduğunu söylüyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın sezon boyunca eleştirilere maruz kaldığını ve 'içindeki çığlığı' kimsenin bilemeyeceğini belirtiyor.

Koranavirüs gölgesi altında geçen bir sezonun ardından final maçında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.

Sezon başında soru işaretleriyle dolu bir kadroyla işe koyulan Sergen Yalçın sezon finalini ise sakatlıklar nedeniyle daralan bir kadroyla bitirdi.

Beşiktaş'ın teknik patronu bu şampiyonluğun babasına verdiği bir söz olduğunu söylüyor.

Sergen Yalçın ne dedi?

Spor Arena'dan İsmail Er'e konuşan Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal'ın takıma ilk katıldığında kendisinin futbolculuk kariyerini merak ettiğini anlatıyor.

"Rachid Ghezzal ilk geldiğinde menajeri Hakan Korkmaz’a benim nasıl biri olduğumu ve futbolculuğumu sormuş. ‘Google’a bak anlarsın’ demişler. O da merak edip açmış, eski maçlarımı izlemiş."

"Koşarak odama geldi, “Müthiş ve lider bir oyuncu imişsiniz, hakkınızda yanlış düşünmüştüm ama şimdi hayran oldum” dedi. Rachid’in eksikleri vardı, özel çalışma ile gidermeye çalıştık."

Sergen Yalçın' İtalya'dan stoper transfer etmek istediklerini ancak mali problemlerin engel olduğunu söylüyor.

"Geçtiğimiz sezon ciddi sıkıntılar yaşamamıza karşın hedefimiz olan 3’üncülüğe ulaştık. Bu sezon ise taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazandık. Çünkü güzel futbol oynuyorduk. İzleyenin keyif almasını sağlıyorduk."

"Bir Beşiktaş’ın istatistiklerine bakın, bir de rakiplere... Üstelik bunu kısıtlı imkanlarla başardık. Sezon başında transfer için yeterli bütçemiz yoktu. En çok Hulk’u istedim. Bir de İtalya’dan bir stoper getirmek için çok uğraştık. Ekonomik nedenlerden dolayı ikisi de olmadı."

"Sezon başı çok önemli puan kayıpları yaşadık. Konyaspor’a, Gaziantepspor’a, Alanyaspor’a yenilmiştik. Takımdaki herkes şaşkındı. Eleştiriler yükseldi. Hatta yerime gelecek teknik adam isimleri dolaşmaya başlamıştı ortalıkta."

"Bu söylentilerin üstüne sakatlıklar, kart cezaları ve Covid-19 vakalarıyla uğraşmak zorunda kaldık. Beşiktaş Futbol Takımı olarak sezonu 13,5 oyuncu ile tamamladık. Herkes 21 kişilik kadroyla maçlara çıkarken, biz sayıyı tamamlamak için gençlerle çıktık."

"Hatta bazı maçlarda 21’i bile bulamadık. Şampiyonluğa oynayan rakiplerimiz 3 tane 11 yapabilecek kadar geniş kadrolara sahipti. Yine rakiplerimiz milyonlarca Euro harcayarak devre arasında transfer yaparken biz sadece Eskişehir’den Bilal’i aldık."

"Yine de korkmadık. Ersin, Emre, Rıdvan, Serdar, Bilal gibi gençlerle sezonu tamamlamak her teknik adamın yapacağı iş değil."

"Sezon boyunca puan kaybettiğimiz karşılaşmalardan sonra ‘Bu kayıp Sergen’e yazar’ dediler. Güldüm, teknik heyetime ve oyuncularıma ‘Sinirlerinize hakim olan ve moralinizi bozmayın’ diyerek motivasyonlarını dik tuttum."

"Galatasaray ve Karagümrük’e peş peşe yenilince şampiyonluğun kaçtığını sanıyorlardı."

"Kaybettiğimiz maçlardan sonra ‘Bu kayıp Sergen’e yazar’ diyenler oldu, yorumcular ‘Kim şampiyon olacak?’ diye anketler yaptı. Kimse içimdeki çığlığı bilemez..."

"Güldüm, ekip arkadaşlarıma ve oyuncularıma, ‘Sinirlerinize hakim olun ve moralinizi bozmayın’ diyerek, motivasyonlarını dik tuttum. Galatasaray derbisine çok sıkıntılı çıktık. Yorgun ve eksik olmasaydık yenerdik. Benzer sorunları Karagümrük maçında da yaşadık. Kulübeden sahaya sürecek oyuncu bulamadım."

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi, teknik direktörlük için çağırdığında, taraftarın da beni çok istediğini anlattı. Ondan sonra benden sözleşme detaylarıyla ilgili cevap beklediğini söyledi. Kendisine; “Buraya para konuşmaya gelmedim."

"100’üncü yılda Lucescu beni çağırdığında takımı şampiyon yapmaya geldiğimi söylemiştim ve yaptım. Şimdi aynı başarıyı teknik direktör olarak da yaşamak istiyorum. Getirin boş mukaveleyi, siz doldurun ben imzalayayım” dedim. Oyuncularımla birlikte camiaya borcumu ödemenin huzurunu yaşıyorum şimdi."

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Zorlu ve uzun geçen bir sezonun ardından şampiyonluğunu ilan eden Sergen Yalçın ve öğrencilerini kupa sınavı bekliyor.

İstanbul'a çifte kupayla dönmek isteyen Beşiktaş, Salı günü Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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