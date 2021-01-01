Sergen Yalçın'dan Aboubakar'ın tepkisine yorum: Bireysel isteklere göre takım yapamayız

Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken tepki gösteren Vincent Aboubakar'a mesaj verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oynamak isteyen futbolcuların oyundan çıkarken verdikleri tepkileri doğal karşılıyor fakat bireysel isteklere göre takım kuramayacağını da belirtiyor.

Yeni Malatyaspor maçının 85. dakikasında yerini Kevin N'Koudou'ya bırakan Vincent Aboubakar, bu değişikliğe tepki gösterdi ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile bir tartışma yaşadı. Sergen Yalçın ise golcü oyuncunun bu tepkisini normal karşılarken, bir yandan da bireysellikten uzak durulması gerektiğine vurgu yaptı.

Sergen Yalçın ne söyledi?

Yeni Malatyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, Vincent Aboubakar'a şu mesajı verdi:

"Bazen oyuncular sadece bireysel düşündükleri için bazı tepkiler verebiliyorlar. Ghezzal da tepki vermişti. Oynamak istiyorlar doğal olarak. Bizim de düşünmemiz gereken 30 tane oyuncu var, onu söyleyeyim.

Bireysel isteklere göre takım yapamayız. Oyunu, devamını düşünmek zorundayız. Ghezzal farklı bir oyuncu, Gökhan başka bir oyuncu. Larin başka bir oyuncu, N'Koudou başka bir oyuncu. Farklı başlayıp farklı bitirebiliriz..

Oyuncular bazen bu tepkiler verebiliyorlar, biz de onları anlayabiliyoruz. Aşırı olmadığı sürece bizim için problem teşkil etmez."

Sergen Yalçın: Farkı arttırabilirdik

"Zor bir oyun oldu. Yeni Malatyaspor da çok mücadele etti. Böyle maçları kazanmak çok önemli. 1-0, 3 puan, bizim için yeterli. Çok sık maçlar oynuyoruz. Kazanmak çok önemliydi. Biraz daha konsantre olsaydık farkı da arttırabilirdik ama bu da yeterli görünüyor."

Editör yorumu

Bir futbolcunun oyundan çıkarken tepki vermesi, futbola ne kadar aç olduğunu gösterir. Bu da takım için oldukça olumlu bir durum. Zaman zaman dünyanın en iyi liglerinde de bu tip durumlar yaşanıyor ve üst seviyedeki teknik direktörler, bu durumu her zaman 'olumlu işaret' olarak nitelendiriyor. Dolayısıyla Sergen Yalçın 'ın bu mini krizi bu şekilde modern bir dille yönetmesi, bir yandan da takımın bütünlüğüne vurgu yapması oldukça olumlu bir tutum.