Beşiktaş, dün gece Süper Kupa'yı kazanırken aynı zamanda bir genç futbolcuyu daha Türk futboluna kazandırmış olabilir.

1 Haziran 2004 doğumlu oyuncu Emirhan İlkhan, Antalyaspor ile Doha'da oynanan Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş formasıyla ilk kez sahaya çıktı. 80. dakikada Kenan Karaman'ın yerine oyuna giren genç futbolcu, gösterdiği etkili performansla taraflı-tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

Emirhan, Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu gibi Beşiktaş altyapısının ürünlerinden. Sergen Yalçın'ın yerine göreve gelen Önder Karaveli ile Beşiktaş U19 takımında da beraber çalışan Emirhan İlkhan; kolay çalım atma yeteneği, hızlanması ve skora yatkınlığı ile dikkat çekiyor.

UEFA Youth League'de çıktığı 6 karşılaşmada 2 gol 1 asist ile Beşiktaş U19 takımına katkıda bulunan Emirhan İlkhan, Türkiye U18 Milli Takımı'nda da oynuyor.

Beşiktaş taraftarının gözbebeği haline gelen Emirhan, aynı zamanda çocukluktan beri Beşiktaş taraftarı. Sosyal medyada Beşiktaş'ın hem futbol hem de basketbol maçlarında "kartal" simgesi yaptığı fotoğraflar oldukça ilgi görmüş durumda.

Ne söyledi?

Beşiktaş U19 takımından Sergen Yalçın'ın yerine göreve gelen Önder Karaveli, gençlere verdiği değerle dikkat çekiyor. Geldiğinden beri Rıdvan Yılmaz'ın 11'in değişilmezlerinden olmasıyla birlikte Emirhan İlkhan da onun yönetiminde ilk kez şans buldu.

"Diğer takımlardaki gençleri izlediğimde de heyecanlanıyorum. Mesela Arda Güler'i seyrederken keyif alıyorum. Galatasaray'da Bartuğ'u, Trabzonspor'da Ahmetcan Kaplan'ı izlerken mutlu oluyorum. Bu oyun hepimizin. Bu gençler bizim."

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