Beşiktaş taraftarı Fenerbahçe maçına girebilecek mi?
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AA
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Ülker Stadyumu'nda konuk edecek.
22 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.
Geride kalan 15 hafta 27 puan toplayan Beşiktaş üçüncü, 25 puan toplayan Fenerbahçe ise beşinci sırada yer alıyor.
Beşiktaş taraftarı Fenerbahçe maçına girebilecek mi?
İstanbul derbilerindeki deplasman yasağı kararı yürürlükten kaldırıldığı için Beşiktaş taraftarı, Ülker Stadyumu'ndaki yerini alabilecek.
20 Aralık Cuma günü genel satışa çıkacak misafir tribünü bilet fiyatı ise 165 TL.