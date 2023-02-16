Hollandalı golcü, Kırmızı Şeytanlar'ın makus talihini değiştirmeyi amaçlıyor.

NE OLDU? Manchester United, Jose Mourinho yönetiminde 2017'den bu yana büyük bir kupa elde edemedi ve bu sezon şanssızlığını kırmayı amaçlıyor.

Erik ten Hag'ın ekibi, Carabao Kupası'nda finaline çıkarken Premier Lig, FA Cup ve Avrupa Ligi'ndeki ilerleyişini de sürdürüyor.

Ve bu demek oluyor ki Kırmızı Şeytanlar'ın bu sezon kupa kazanma ihtimali yüksek...

NE SÖYLEDİLER: Ocak ayında Beşiktaş'tan transfer edilen Weghorst, United'ın resmi web sitesine Barcelona maçından önce şu açıklamayı yaptı:

"Evet, elbette bu bizim için büyük bir meydan okuma. Tabii ki Barcelona ile oynayacağımız iki maç da harika olacak, ama önemli olan kazanmak ve kupalar elde etmek.

"Hangi kulüpte, hangi stadyumda, nerede oynayacağınız önemli değil. Hâlâ dört kupa için iddialı durumdayız ve bu kupalarda oynamaya devam etmek istiyoruz.

"Bu yüzden önemli olan tek bir şey var; o da sadece kazanmak!"

BÜYÜK RESİM: United, 26 Şubat'ta Carabao Kupası finalinde Newcastle ile karşılaşacak ve kupayı kaldırmayı hedefleyecek.

Weghorst şunları ekledi: "Evet, bunu bir final olarak görmeliyiz. Hâlâ rekabetin içindeyiz ve bu sezon kupaları kazanma şansı olan bir takımız.

"Dediğim gibi bu bir final maçı ve biz, kupayı kaldırmak için elimizden geleni yapacağız."

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SIRADA NE VAR? United, FA Cup'ın beşinci turunda West Ham ile karşılaşacak ve şu anda Premier Lig'de üçüncü sırada yer alıyorlar.

Ezeli rakipleri Manchester City ve Arsenal'ın beş puan gerisinde olan Kırmızı Şeytanlar'ın, daha oynayacağı 15 maç var...