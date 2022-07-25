21 yaşındaki sol bek, İskoçya'da yeni bir maceraya atılmayı dört gözle bekliyor.

Beşiktaş ve Rangers, Rıdvan Yılmaz transferlerini yaptıkları paylaşımla resmen duyurdular.

Beşiktaş, KAP'a yaptığı açıklamada Rıdvan için Rangers'ın bonuslarla beraber 6.2 milyon euro ödeyeceğini ifade etti.

Siyah-beyazlı ekip, Rıdvan Yılmaz'ın İskoçya ekibi Rangers FC'ye transfer olduğunu resmi olarak açıkladı.



Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, oyuncunun transferi için İskoç ekibin Beşiktaş'a 4 milyon Euro garanti ücret, 2 milyon 250 bin Euro şarta bağlı bedel ve oyuncunun sonraki transferinde Rangers'ın elde edeceği net transfer gelirinin yüzde 20'si verileceği belirtildi.

İskoç kulübü ise "Rangers, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'la 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyor" dedi.

Rıdvan ne söyledi?

Transferinin ardından konuşan Rıdvan Yılmaz, İskoç ekibine katıldığı için çok mutlu olduğunu belirtirken taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

"Rangers, büyüklüğünde bir kulübe katılmaktan çok mutluyum ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum.

"Rangers taraftarları hakkında çok şey duydum ve onların önünde sahaya çıkmayı iple çekiyorum."

Daha fazlası için:

Sporting CP Teknik Direktörü Ruben Amorim, Manchester United yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında konuştu