Beşiktaş’ta Sergen Yalçın'ın yerine geçici teknik direktörü olması beklenen Önder Karaveli kimdir?
Samet Çayır
bjk.com.tr
Beşiktaş, uzun süren kötü gidişatın ardından Sergen Yalçın ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Bu ayrılık resmiyete döküldükten sonra Yalçın'ın yerine geçici olarak Önder Karaveli görev yapacak.
Önder Karaveli kimdir?
Önder Karaveli, 26 Mart 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Beşiktaş altyapısında görev yapan Karaveli, UEFA Pro Lisansa sahip.
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Deneyimli antrenör; bugüne kadar Beşiktaş U21 takımı, Başakşehir altyapısı, Dardanelspor, Kastel Belediyesi ve Qarabağ gibi ekiplerde görevler aldı.
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