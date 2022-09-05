Beşiktaş'ta sakatlanan Dele Alli, sahalardan ne kadar uzak kalacak? Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında oynayabilecek mi?

Dele Alli'nin sahalardan 2 hafta uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanından 3 puan almanın sevincini çok fazla yaşayamadı.

Maça yaşanan olaylar damga vururken siyah beyazlı ekibe bir kötü haber de İngiliz yıldızı Dele Alli'den geldi.

Ankaragücü karşısında Süper Lig kariyerinin ilk golünü bulan Dele Alli, aynı zamanda burada sakatlanmıştı.

Ne söylendi?

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden açıklamaya göre 26 yaşındaki hücumcu orta sahanın MR'ında gerilme ve ödeme rastlanıldı.

"Futbol A Takımımızın, 4 Eylül 2022 tarihinde MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Dele Alli’nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir.

Kaç hafta sahalardan uzak kalacak?

A Spor'un haberine göre Dele Alli'nin sahalardan 2 hafta uzak kalması beklenirken Valerien Ismael, İngiliz yıldızı yavaş yavaş takıma adapte etmeyi amaçlıyor.

Hangi maçları kaçıracak?

15 ila 20 gün arasında sahalardan uzak kalması beklenen Dele Alli, bu süre zarfında muhtemelen 2 maçı kaçıracak.

Beşiktaş, gelecek hafta Başakşehir'i evinde konuk ederken ertesi hafta İstanbulspor'a konuk olacak. Alli'nin 11 Eylül ve 18 Eylül'deki bu maçlarda formasından uzak kalması bekleniyor.

Öte yandan Dele Alli, her şey istenildiği gibi gittiğinde 2 Ekim'deki Fenerbahçe maçına yetişebilecek.