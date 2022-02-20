Beşiktaş'ta Önder Karaveli, Sergen Yalçın dönemini geride bıraktı

Son şampiyon Beşiktaş bu sezon Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamazken yol ayrımına gidilen teknik direktör Sergen Yalçın'dan boşalan koltuğa Önder Karaveli getirildi.

Siyah-beyazlılar yeni sezonda Sergen Yalçın yönetiminde 15 karşılaşmaya çıktı. Önder Karaveli ise 11 maçta takımın başında yer aldı.

Peki iki teknik direktörün istatistikleri nasıl? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Sergen Yalçın dönemi vs Önder Karaveli dönemi

2021/22 sezonunda Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de 15 karşılaşmaya çıkarken bu karşılaşmalar 6 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sonuçlandı. Yalçın yönetiminde 21 puan toplayan siyah-beyazlıların puan ortalaması 1,4'te kaldı.

Önder Karaveli ise takımın başında çıktığı 11 mücadeleden 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 20 puan toplayan Beşiktaş'ın puan ortalaması 1,8'e yükseldi.

Önder Karaveli, Yalçın dönemine göre Kartal'ın puan ortalamasını yükseltti ve yenilen gol oranını düşürdü.

Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, 15 karşılaşmada 22 gol yerken Önder Karaveli ile 11 mücadelede kalesinde 10 gol gördü. Karaveli'nin görev yaptığı ilk 5 mücadelede 8 golü engelleyemeyen siyah-beyazlılar, sonraki 6 karşılaşmada yalnızca 2 gol yedi.

İç saha maçları göz önüne alındığında ise Sergen Yalçın ile 8 iç saha karşılaşmasından 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi ile ayrılan Beşiktaş, 16 puanla 2 ortalama yakaladı. Önder Karaveli yönetiminde ise rakiplerini 5 kez misafir eden siyah-beyazlılar, 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile 13 puan toplayarak ortalamayı 2,6'ya yükseltti.

Yalçın yönetiminde 7 deplasman maçına çıkan Beşiktaş dış sahadan 5 puan toplayabilirken Karaveli ile 6 deplasman maçından 7 puan çıkardı.

Beşiktaş'ı ne bekliyor?

Son şampiyon 26 haftada topladığı 41 puan ile lig tablosunun 5. sırasında yer alıyor.

Cumartesi günü Altay'ı konuk eden Beşiktaş karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve 3 maçlık beraberlik serisine son verdi.

Siyah-beyazlılar, 26 Şubat'ta Sivasspor deplasmanına konuk olacak ve 7 Mart'ta Başakşehir'i ağırlayacak. 14 Mart'ta ise Kartal'ı Galatasaray derbisi bekliyor.

Önümüzdeki sezon Avrupa'ya gitmek isteyen Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar hedefi ilk 4'de yer alabilmek.

Daha fazlası