Beşiktaş'ta kiralık olan Miralem Pjanic, İtalya'ya dönmek istiyor; durağı Inter olabilir

Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Barcelona orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, bu yaz Barça'ya dönecek. Ancak Bosna Hersekli yıldız, Katalan kulübünün planları arasında yer almıyor.

Xavi Hernández, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Bosnalı milli oyuncuyu kullanmak istemiyor.

El Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona, yaz transfer döneminde Pjanic'in yerine transfer yapmayı düşünüyor.

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri sezon bittikten sonra Miralem Pjanic'in menajeri ile temasa geçmeyi beklerken İspanyol basınından önemli bir iddaa ortaya atıldı.

Yine El Mundo Deportivo''da yer alan habere göre; son Serie A şampiyonu Inter, Pjanic'i transfer etmek isteyen kulüpler arasında.

Bosnalı orta saha oyuncusu ile ara transfer döneminde eski takımı Juventus da ilgilenmişti.

İtalya'ya dönmek istiyor

GOAL Türkiye'nin edindiği bilgilere göre ise; Miralem Pjanic, şu anda FC Internazionale için bir seçenek. Kulüpler arasında herhangi bir temas yok ancak Inter CEO'su Beppe Marotta, Juventus'ta Pjanic ile çalıştığı için onu çok iyi tanıyor.

Bu nedenle; özellikle Barcelona'nın Pjanic yollarını ayırmak ve oyuncunun İtalya'ya geri dönmek istediği düşünülünce Pjanic, Inter için bir transfer seçeneği olarak öne çıkıyor.

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