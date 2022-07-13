Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı: "39 derece ateşle sahaya çıkardılar"

Siyah-beyazlıların 19 yaşındaki savunmacısı, Valerien Ismael ile yaşadığı diyaloğun ardından kadro dışı kalmıştı.

Serdar Saatçı'nın Viktoria Plzen maçına "39 derece ateşle çıktığı" iddia edilirken genç oyuncunun babası oğlunun ağzından yapılan haberi yalanladı.

Viktoria Plzen ile Beşiktaş arasında oynanan hazırlık maçının 72. dakikasında oyuna giren Serdar Saatçı, mücadelenin 83. dakikasında oyundan alındı.

Ardından siyah-beyazlıların soyunma odasında bazı gerginlikler yaşandığı iddia edilirken genç savunmacı kadro dışı bırakıldı.

Serdar Saatçı ne söyledi?

Hürriyet'in haberine göre; Serdar Saatçı, Beşiktaş'ta yaşadığı gerginliği şu şekilde açıkladı:

"Maçtan önce 39 derece ateşim vardı. Buna rağmen oynatıldım."

"Tabii hasta olduğum için iyi oynayamadım. Soyunma odasında şanssızlığıma öfkelendiğim için aynaya vurdum. Olay bundan ibaret."

Babası ne söyledi?

Serdar Saatçı'nın babası, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamayla bu sözleri yalanladı: "Oğlumun ağzında duyulmuş gibi yapılan hiç bir haber doğru değildir."

"Kulübümüze, hocanıza asla hasta olduğumuz ile ilgili ya da camı kırdım gibi söylemler söylenmemiştir. Camiamızı bu şekilde yaftalayacak olanlarında algı yaratma çabalarını anlamış değiliz."

Oğlumun ağzında duyulmuş gibi yapılan hiç bir haber doğru değildir. Kulübümüze hocanıza asla hasta olduğumuz ile ilgili yada camı kırdım gibi söylemler söylenmemiştir camiamızı bu şekilde yaftalayacak olanlarında algı yaratma çabalarını anlamış değiliz — Sedat SAATÇI (@SedatSAATI1) July 13, 2022

Ne oldu?

Mücadelenin 72'nci dakikasında Ghezzal, NKoudou, Serdar Saatçı ve Necati Bilgiç; Emirhan Delibaş, Salih Uçan, Boyd ve Montero'nun yerine oyuna dahil oldu.

Serdar Saatçı'nın temposuz oyununa öfkelenen Valerien Ismael, 19 yaşındaki savunmacıyı 11 dakika sonra kenara aldı.

A Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ın hocası Valerien İsmail genç oyuncusunun temposuzluğundan şikayet etti ve "Eğer bu şekilde oynayacaksan oyundan çık ve oynama" diye bağırdı.

Bu tartışmanın ardından sahadan ayrılırken hocasının kendisini çıkarmasına öfkelenen Serdar Saatçı soyunma odasının kapısını sert bir şekilde tekmeledi.

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