Beşiktaş'ta hem Şenol Güneş hem Ahmet Nur Çebi istifa etti: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak?

Lugano yenilgisiyle büyük bir şok yaşayan Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynadı.

Süper Lig’de inişli çıkışlı bir grafik çizen ve son olarak Konferans Ligi’nde 2-0 öne geçtiği maçta İsviçre ekibi Lugano’ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş’ta adeta deprem yaşandı. Siyah-beyazlı takımda önce teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldı, ardından seçimli olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Güneş’in Lugano maçının ardından başkan Ahmet Nur Çebi’ye istifasını sunduğu ve bu istifanın yönetim tarafından kabul edildiği belirtildi. Bu açıklamanın hemen ardından Beşiktaş yönetiminin en geç Aralık ayında gerçekleşmek üzere olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldığı ifade edildi.

71 yaşındaki Şenol Güneş geçtiğimiz sezon Valerien Ismael’in yerine göreve geldikten sonra sezonu 23 karşılaşmada 16 galibiyet, beş beraberlikle tamamlamıştı. Bu sezon Süper Lig’de yedi maçta dört galibiyette kalan Beşiktaş, lider Fenerbahçe’nin sekiz puan gerisine düşmüştü.

Rıza Çalımbay sesleri

Beşiktaş’taki ilk döneminde iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, Beşiktaş’ı Şampiyonlar Ligi gruplarından da lider olarak çıkartmıştı.

A Spor’da yer alan haberde Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yerine göreve gelmesi en muhtemel isim olarak Rıza Çalımbay’ın öne çıktığı belirtildi. Çalımbay son olarak geride bıraktığımız sezonda Sivasspor’da görev yapmış ve sonrasında Süper Lig’den gelen teklifleri geri çevirmişti.