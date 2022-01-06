Beşiktaş'ta Covid-19 krizi büyüyor: Önder Karaveli ve üç oyuncu daha pozitif

Çarşamba günü Katar'da oynanan Süper Kupa maçında Antalyaspor'u penaltılarla mağlup eden Beşiktaş, ülkeye dönüşte kötü bir haber aldı.

Siyah beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, yapılan testlerin ardından teknik sorumlu Önder Karaveli ile üç oyuncuda koronavirüse rastlandığı belirtildi.

"Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar'da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır."

"Yapılan testler neticesinde Teknik Sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

Geçmiş olsun Önder Karaveli 🙏🏻 pic.twitter.com/FgGInA1Zvs — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) January 6, 2022

Ghezzal, Katar'da kaldı

Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Özyakup, takımla birlikte Katar'a seyahat etmemişti. Kafilede bulunan Rachid Ghezzal ise test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Katar'da 10 gün karantinada kalacak.

Beşiktaş'ta üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı'nın yanı sıra semptom gösteren Mehmet Topal da Antalyaspor maçının kadrosunda yer almamıştı.

Sakatlıkları bulunan Mert Günok, Gökhan Töre ve Nkoudou'nun da eklenmesiyle kadrodaki eksik sayısı 11'e yükseldi.

Erteleme talebi gelebilir

Beşiktaş kulübü, takımdaki covid-19 vakalarının giderek artması nedeniyle Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurabilir.

Süper Lig'in 20. haftasındaki Çaykur Rizespor-Beşiktaş karşılaşması 9 Ocak günü saat 19.00'da oynanacak.

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