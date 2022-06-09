Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen Michy Batshuayi, Belçika Millî Takımı'nda da direkleri dövmeye devam ediyor

Belçikalı santrfor, millî takımda da oldukça şanssız bir maç çıkardı.

Beşiktaş, elbette geçen sezon takım olarak beklentilerin çok altında bir sezon geçirdi. Fakat bireysel anlamda Michy Batshuayi'den beklenenler kesinlikle daha fazlaydı.

Sezon boyunca birçok net fırsattan yararlanamayan tecrübeli santrfor, direkten dönen şutlarıyla da birçok kez gündeme geldi.

Sezon bitti, fakat Batshuayi'nin direklerle imtihanı sona ermedi. 28 yaşındaki golcü, Belçika formasıyla da Beşiktaş'ta yaşadığı şanssızlığı yaşadı.

Neler oldu?

Belçika, UEFA Uluslar Ligi'nde evinde Polonya'yı 6-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Batshuayi, altı golün hiçbirine imza atamadı.

84 dakika sahada kalan Beşiktaş'ın eski yıldızı, karşılaşmada iki kez direğe takıldı. Batshuayi'nin attığı bir gol ise ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

Batshuayi'nin Beşiktaş kariyeri

2021 yazında Chelsea'den kiralanan Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı forma ile tüm turnuvalarda 41 resmî maça çıktı.

Batshuayi, söz konusu 41 mücadelede 14 gol atıp beş asist yaptı.

Kiralık sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncu, Chelsea'ye geri döndü ve yazın bir başka takıma kiralanabilir.

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