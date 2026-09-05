Beşiktaş, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye darbe vurdu: Dusan Vlahovic yine kahraman oldu

Beşiktaş, cumartesi günü Fenerbahçe ile oynanan Türkiye derbisini kazandı. Kara Kartallar, Milan Skriniar’ın neden olduğu geri düşüşü Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda 1-2’lik galibiyete çevirdi. Beşiktaş’ta Ridvan Yilmaz ve Dusan Vlahovic galibiyetin mimarları oldu. Siyah-beyazlı ekip, dört maç sonunda dokuz puana ulaştı. Fenerbahçe ise bu sezonki ikinci yenilgisini aldı ve dört karşılaşma sonunda altı puanda kaldı.

Nathan Aké’nin de ilk 11’de yer aldığı Fenerbahçe, ilk yarının ortalarında öne geçti. Bir taç atışı doğrudan Beşiktaş ceza sahasına gitti ve burada Emmanuel Agbadou topa hakim olamadı. Skriniar da bunu en iyi şekilde değerlendirdi: 1-0.

Fenerbahçe bu üstünlüğün keyfini uzun süre çıkaramadı. Leandro Trossard, Ridvan Yilmaz’ın koşusunu gördü ve Türk oyuncuyu harika bir ara pasla buluşturdu. Yilmaz da topu direğin içinden ağlara göndererek kusursuz bir vuruş yaptı: 1-1.

İlk yarının son anlarında Vlahovic, Trossard’ın pasında dönerek sert bir vuruşla 1-2’yi bulduğunu düşündü. Ancak hakemler, Sırp oyuncunun pozisyonunda çok da net olmayan bir faul tespit etti.

İkinci yarıda bir başka mükemmel koşu, Beşiktaş’a 1-2’yi getirdi. Orkun Kökçü, Fenerbahçe savunmasının dikkatinden kaçtı ve topu Vlahovic’e çıkardı. Sırp yıldız da sol ayağıyla son üç maçındaki dördüncü golünü attı: 1-2.

Vlahovic, şık bir şekilde boşa çıkıp Ederson ile karşı karşıya kaldığında maçın fişini çekebilirdi. Kaleci tam zamanında kalesini terk etti ve Vlahovic’in denemesini önledi.

Beşiktaş buna rağmen üstünlüğünü korumayı başardı ve artık gelecek cuma günü konuk edeceği Erzurumspor maçına odaklanabilir. Fenerbahçe ise perşembe günü Şampiyonlar Ligi’nde AS Roma karşısında daha iyi bir sonuç almayı umuyor.



