Beşiktaş, Sporting ile el sıkıştı: Valentin Rosier tamamen Kartal oldu

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki dört yıl daha takımın formasını giyecek.

Beşiktaş, Valentin Rosier'in kadroya katılması konusunda Sporting ile anlaştıklarını KAP'a bildirdi.

Siyah-beyazlılar'a 2020/21 sezonunda Sporting'den katılan Rosier, Beşiktaş'ta iyi bir kiralık dönemi geçirdi.

Geçtiğimiz sezon şampiyon takımın ayrılmaz parçalarından biri olan 25 yaşındaki oyuncu artık resmen Kartal oldu.

Beşiktaş, Valentin Rosier için Sporting'e ne kadar ödeyecek?

Beşiktaş, Valentin Rosier'i 2024-2025 sezonu sonuna kadar kadroda tutacak anlaşmayı yaptı.

Fransız oyuncu için Portekiz ekibi Sporting'e ise 4.8 milyon euro ödeyecekler.

Beşiktaş ne söyledi?

Beşiktaş Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübü'müz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır."

Valentin Rosier'in kariyeri

Futbola Fransa'da Rodez altyapısında başlayan Rosier, profesyonel kariyerinde Dijon, Sporting ve Beşiktaş formaları terletti.

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlılar ile 39 karşılaşmaya çıkan sağ bek, 3 gol, 6 asist kaydetti.

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