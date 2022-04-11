Beşiktaş Sportif Direktörü Kazancı: "Pjanic, Larin ve Batshuayi ile devam etmeyeceğiz"

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, kulübe veda edecek isimleri açıklarken sezon sonunda sözleşmesi bitecek Domagoj Vida'nın kalmasını herkesin istediğini söyledi.

Süper Lig'in son şampiyonu, teknik direktörlük koltuğunda Sergen Yalçın ile açtığı sezona Önder Karaveli ile devam etti ve son olarak görevi Valerien Ismael devraldı.

Yeni hocası önderliğinde gelecek sezon planlamasını yapan siyah-beyazlılar, takımdaki oyuncuların kaderini belirledi.

Beşiktaş'a hangi isimler veda edecek?

Fanatik'e konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, yeni sezonda takımda olması beklenmeyen isimleri açıkladı.

Cyle Larin ile yola devam etmeyeceklerini söyleyen Kazancı, "Her iki taraf kendine yeni bir yol çizdi. Emekleri için teşekkür edeceğiz" diyerek sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyu uğurladı.

Beşiktaş'ın sportif direktörü, Michy Batshuayi için ise şunları söyledi:

"Alanyaspor’a 2 tane attı. Özellikle ikinci golü öyle basit değil. Zor golü attı. Haftaya Giresun’da ne yapar bilemiyoruz. Dediğim gibi kiralık futbolcular kalmayacaklar."

Ceyhun Kazancı, siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Pjanic'i de uğurlayacaklarını açıkladı:

"Pjanic, kiralık futbolcumuz. Ancak yeni sezonda devam etmeyeceğiz. Sadece hocanın sistemine uyan isimlerle yeni sezona başlayacağız"

Beşiktaş gelecek sezonun planını yapıyor 👇 pic.twitter.com/cVfdWt4yJ4 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 11, 2022

Beşiktaş'ta hangi isimler kalacak?

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Domagoj Vida'nın durumu oldukça merak ediliyor. Ceyhun Kazancı oyuncunun kalabileceğini ancak maaşında indirim yapması gerektiğini söyledi:

"Domagoj Vida konusunda hocamız Valerien Ismael de biz de kalmasından yanayız. Kendisi de öyle. Ancak şu an 3.2 milyon Euro yıllık net ücreti var. Kendisine en yüksek 1.5 verebiliriz. Anlaşmasını da 1 yıllık yapacağız. Belki bir sene de bir opsiyon koyabiliriz."

Takımdaki sözleşmesi lig bitiminde sona erecek Güven Yalçın da yoluna siyah-beyazlı forma ile devam edebilir:

"Bu oyuncumuz ile aramızdaki sıkıntı mali konular değil. Tamamen oyuncunun kafa yapısı. Kadroya girme konusunda bazı endişeleri var sanırım. Detaylı anlatıyorum. Süper Lig değil, 1. Lig’e bile gitse asla yalnız santrfor olmayacak. Burada kalıp gelecek yabancının yanında formayı zorlayacak"

Valerien Ismael’in takımın başında çıktığı 2 karşılaşmada da sakatlıkları olmamasına rağmen kadroya almadığı Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal’ın geleceğiyle ilgili de konuşan Kazancı şunları söyledi:

"Üçü de Milli oyuncular. Ancak şu anki durumları önemli. Hoca da kadroya baktığınızda bazı şeyleri zaten açık ediyor. Bu konuda fazla yorum yapmaya gerek de yok"

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