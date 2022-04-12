Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Cyle Larin'in kulüpte yola devam edebileceğini belirtirken Anderson Talisca ve Alexander Sörloth'a açık kapı bıraktı.

Teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael'i getiren Süper Lig'in son şampiyonu transfer planlamasına da şimdiden başladı.

Kulüpte sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuların durumu merak edilirken bazı isimlerin de adı siyah-beyazlı kulüple anılıyordu.

Ceyhun Kazancı ne söyledi?

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı düzenlediği basın toplantısında takımın transfer süreçlerini değerlendirdi.

"Larin'le görüşmelerimiz çok olumsuz diyemem. Hala bir ortak nokta bulabilir. Hocamızın raporu doğrultusunda, görüşmelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Larin, bizim için önemli bir figür. Kendisinden vazgeçilme gibi bir durum yok."

"Sörloth ve Talisca, çok değerli oyuncular. Hocanın sistemi çerçevesinde, uygun olanlar olursa neden olmasın? İki parametre var: Biri hocanın sistemine uyması, ikincisi de ekonomik olarak kulübe uyması."

"Aboubakar şu an gündemimizde yok."

"Atiba, bizim simge oyuncularımızdan biri. Hocamızın raporu doğrultusunda değerlendiriyor olacağız. Tabii ki Dünya Kupası'nda oynamak isteyecek, bu çerçevede bizim için çok önemli bir oyuncu."

"Planlamayı doğru şekilde yapabilmek adına yabancı kuralının nasıl devam edeceğini bir an evvel öğrenmemiz gerekiyor, bu konu Atiba'dan bağımsız. Teknik ekipte olabilir mi? Bu konuda bir konuşma yapmadık."

"Gedson, yeniden satılabilir ve genç, dinamik bir oyuncu. Hem de yıldız statüsünde. Bu gibi oyuncuları inşallah ilerleyen dönemlerde de takımımıza katacağız."

"Hocamız daha yeni geldi. Milli aradan sonra adam akıllı bir hafta çalışma fırsatı bulunabildi. Vereceği rapor doğrultusunda hangi oyuncularla yola devam edilir, o kararlaştırılacak. Bir de işin maddi boyutu var."

"Valerien Ismael'le doğru bir figür bulduğumuzu düşünüyorum."

Pjanic ile Batshuayi, Beşiktaş'ta kalacak mı?

Ceyhun Kazancı, takımda kiralık olarak forma giyen Batshuayi ile Pjanic'in durumunun henüz net olmadığını söyledi.

"Batshuayi ve Pjanic ile ilgili şu anda net bir karar yok. Valerien'in vereceği rapor doğrultusunda her ikisi için de girişim olabilir. Belirleyici olan hocanın raporu. Ne bu iki oyuncu, ne diğer oyuncularla alakalı hocanın raporu yok."

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