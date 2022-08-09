Kazancı, transfer etmeyi düşündükleri ve takımdan ayrılmak isteyen oyuncuları açık bir şekilde belirtti.

Ceyhun Kazancı, son dönemde çıkan transfer haberleriyle ilgili net ifadeler kullanırken teklifte bulundukları oyuncuların son durumunu değerlendirdi.

Kazancı, Marsilya'nın yıldız oyuncusu Konrad de la Fuente için takımıyla anlaştıklarını ve oyuncudan haber beklediklerinin altını çizdi.

Ne söylendi?

NTV'ye konuşan Kazancı, Koray Günter'i transfer etmek istediklerini açıklarken maliyetin uygun olması gerektiğini vurguladı.

Kazancı, "Memphis Depay ve Miralem Pjanic kesinlikle gündemimizde değil. Bu haberler nereden çıkıyor anlamıyoruz.

"Koray Günter düşündüğümüz bir futbolcu. Maliyeti uygun olursa neden olmasın.

"Konrad de la Fuente için Marsilya ile anlaştık. Fakat oyuncu son kararını vermedi. Bugün veya yarın belli olur.

"Sassuolo Kaan Ayhan için 6-7 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Bu şartlarda transfer zor.

"Koray Günter ile temasımız var. Henüz net cevap vermedi. Şartlar uygun olursa transfer edebiliriz" dedi.

"Amiri transferi kolay değil"

Welinton'un takımdan ayrılmak istediğine de değinen Kazancı şu ifadeleri kullandı:

"Welinton gitmek istiyor, fakat savunmaya takviye yapmadan gitmesine izin vermeyiz. Stoper transferi yaparsak gidebilir.

"Bizim 1 milyon Euro bonservis talebimiz var. Nadiem Amiri transferi kolay değil. Leverkusen'in o bölgede başka bir oyuncusu sakatlandı, Amiri ile ilgili düşünceleri değişebilir.

"Sassuolo Kaan Ayhan için 6-7 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Bu şartlarda transfer zor.

"Kevin N’Koudou’nun kendisi ayrılmak istedi. Biz kendisine git demedik. Ondan memnunuz.

"Kerem Atakan Kesgin ve Sivasspor ile görüşüyoruz. Henüz sonuca ulaşamadık. Tayfur Bingöl’ün transferi için bonservisi uygun olmalı.

"Alanyaspor 2 milyon Euro istedi. Bu şartlarda transfer zor. Bonservisinin daha uygun olması gerekiyor.

"Serdar Saatçı henüz yeni sözleşme imzalamadı. Ersin Destanoğlu için teklif yok."

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