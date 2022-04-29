Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan Sörloth transferine yeşil ışık: "Neden olmasın?"

Süper Lig sezonu yaklaşırken takımların yeni sezon hazırlıkları da bir yandan sürmeye devam ediyor.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ve Teknik Direktör Valerien Ismael, basın mensuplarıyla bir araya geldiği iftarda yeni sezon planlamasına değindi.

"15 futbolcu almayacağız, 6-7 oyuncu alacağız. 2-2,5 milyon avro bonservisler döndürülebilecek bonservislerdir. 30 milyon avrolar para verdik, 2 milyon da maaş verdik; böyle dünyalar olmayacak.

Maaş skalası olarak 1 milyon Euro civarı ödeme yapmayı planlıyoruz. Takımın bütçesini 25 milyon Euro seviyesine çekmek istiyoruz”

"Gedson, önemli bir yıldız"

Ceyhun Kazancı devre arasındaki Gedson Fernandes transferini değerlendirdi.

"Gedson'u aldık. Maaşa baktığımızda Türkiye standartlarında. Amacımız aşağılarda kalan maaşlarla almak. Oyuncuyu satabilmek için maaşları da o seviyede tutmak lazım.

Gedson önemli bir yıldızdır, maaşları o seviyelerde. İllaki 2,5-3 milyon seviyelerinde bonservis paraları vermenize gerek yok. Tabii golcüde bir tık daha fazla verme durumunda kalacağız.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael de Gedson'u çok beğendiğini söyledi.

“Gedson’u çok beğeniyorum. Takıma çok katkısı olacak. Daha önceden de tanıdığım bir oyuncu.”

Sörloth'a yeşil ışık

Son dönemde basında sıklıkla çıkan Sörloth transferi hakkında konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Kazancı, bu transfere yeşil ışık yaktı.

"Sörloth'ta bir milyon maaş olmayacağı aşikar."

Zor bir transfer olacağı hatırlatılması üzerine ise Kazancı "Belli olmaz. Çok imkansız değil. Kolay transfer olabilir, niye olmasın?" şeklinde konuştu.

Fransız Teknik Direktör Ismael de Sörloth konusunda yorumlarını paylaşırken santrfor konusunun kritik olduğunu dile getirdi.

“Şu an için bu konuyla ilgili net bir şey söyleyemeyiz. Sörloth bu ligi yakından tanıyan bir isim.”

Gençlerin durumu

Ceyhun Kazancı, takımda yer alan genç yıldızların transfer durumu hakkında da bilgilendirmede bulundu.

"Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için kulübüyle sık sık görüşüyoruz. Satın alma opsiyonu 1,8 milyon avro. Bunu bir milyonun altına çekmeye çalışıyoruz"

Altyapıdan çıkan iki oyuncu Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'nun merak edilen durumları hakkında Kazancı, Rıdvan Yılmaz'a teklifler olduğunu ancak Ersin Destanoğlu içiin bir teklif gelmediğini söyledi.

Son olarak 39 yaşındaki kaptan Atiba için ise;

"Atiba bir sene daha oynayacaktır. Dünya Kupası var. Durumu ne olur bilmiyorum, hocanın raporu gelecektir" şeklinde konuştu.

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