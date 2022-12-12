Kazancı, tecrübeli hocanın imza törenindeki sözlerine açıklık getirdi.

Ceyhun Kazancı, şu anda devre arası kampında bulunan Beşiktaş'la ilgili merak edilen konulara değindi.

Kazancı, teknik direktör Şenol Güneş ile aralarında bir problem olmadığını net bir şekilde belirtti.

Şenol Güneş'in basın toplantısından sonra biraz şaşırdığını ifade eden Kazancı, daha sonra hocayla konuştuklarını vurguladı.

Ne söylendi?

TRT Spor'a konuşan Kazancı, Şenol Güneş'in imza töreninde "Az konuşacak, çok çalışacak" sözlerine şöyle açıklık getirdi:

"Bugüne kadar diğer hocalarımızla nasıl çalışıyorsak Şenol Hoca ile de öyle çalışıyoruz. Dürüst olmak gerekirse, basın toplantısından sonra biraz da şaşırdım, öyle algılamamıştım.

"17. ayında ilk kez röportaj veren biri için söylenecek bir şey değil bu. Sonra hocayla da konuştuk, biliyorsunuz hocanın bu tür özlü sözleri vardır.

"Ancak herhangi bir problem yok, aramızda herhangi bir gerginlik yok."

"Bazıları gitmeden transfer yapmak imkansız"

Kazancı, transfer konusunda ise "Sürekli görüşmeler yapıyoruz. 14 tane kontratlı yabancı oyuncumuz var, bazıları gitmeden transfer yapmak imkansız...

"Hocanın kendisi kulübü düşünen bir yapıya sahip olduğu için zaman içinde gözlemleyecek, hangi oyuncularla yol ayrımına gideceğiz ya da gitmeli miyiz buna bakacağız.

"Biz zaten yoğun bir şekilde çalışma yapıyoruz" diye konuştu.

Masuaku ve Caner Erkin hakkında Kazancı şunları ifade etti:

"Sezon başında genel düşünce Masuaku'nun çok iyi bir transfer olduğu yönündeydi, daha sonra Trabzonspor maçındaki bireysel hatadan sonra görüşler değişmeye başladı, ancak bunlar olabilir.

"Zaman zaman performansında düşüş oldu ancak zaten kaliteli bir futbolcu. Şu anda ne Masuaku ne de diğer oyuncular hakkında kalacak ya da gidecek diye bir şey söz konusu değil.

"Caner Erkin özelinde söylemiyorum, ama bu transfer konularında ateş olmadan yerden duman çıkmaz mantığı var. Şu anda böyle bir durum söz konusu değil."

Weghorst, Beşiktaş'ta kalacak mı?

Kazancı Weghorst hakkında, "Herhangi bir oyuncu, geçen sezon kazandığından fazlasını kazanmıyor. Biz kimseyi parayla ikna etmedik. Ya aynı maaşlarını alıyorlar ya da bir kısmını biz veriyoruz bir kısmını kulüpleri karşılıyor. Weghorst konusu...

"Burnley'nin küme düşmeye çok yakın olduğu dönemde görüşmeler başladı. Düşsün diye dua ettim. Son hafta düştüler ve biz bir opsiyon aldık Weghorst için.

"Kulübün büyüklüğünü, ligin kalitesini anlatmanız önemli futbolcular için. Zaten çok duygusal bir oyuncu, bunu saha içinde de görebiliyorsunuz.

"Sürekli temasla onu ikna ettik, başarılı bir transfer oldu. Satın alma opsiyonu 10 milyon Euro. O tutarlara çok da takılmamak lazım. Oyuncu kalmak istediğinde kulübüne baskı yapıyor, bir şekilde ortak yol bulunuyor.

"Şu andaki görüntü, memnuniyetle iki taraf da kalıcı transferi istiyor.

"Saiss'i izlerken de çok büyük mutluluk duyuyorum. Onların başarılarını görmek büyük gurur veriyor.

"Biraz da empati yapıyorsunuz. Saiss de tarihe geçen bir takımın kaptanı şu an. Çok değerli, çok karakterli bir futbolcu. Umarım sonuna kadar götürürler" diyerek sözlerini noktaladı.