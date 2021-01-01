Beşiktaş son beş yılın gol rekorunu kırdı

Sergen Yalçın'ın takımı 2014-2015 sezonundan bu yana 19'uncu haftalar itibarıyla en fazla gol atan Süper Lig takımı oldu

Fatih Karagümrük deplasmanında elde ettiği 4-1'lik galibiyetle liderlik koltuğunda kalmaya kararlı olduğunu gösteren Beşiktaş, hücumdaki etkinliğiyle göz dolduruyor.

Geride bıraktığımız 19 hafta sonunda 45 gole ulaşan Sergen Yalçın'ın takımı, 2014-2015 sezonundan bu yana 19'uncu haftalar itibarıyla Süper Lig'de yer alan en golcü takım oldu. Beşiktaş'ın 45 golünü 19'uncu hafta itibarıyla geçen son takım 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal'ın çalıştırdığı olmuştu.

Hücum etkinliğinin yanı sıra topa sahip olma konusunda da ligin en iyileri arasında yer alan Beşiktaş, Karagümrük deplasmanında yaptığı 645 isabetli pasla bu sezon Süper Lig'deki en yüksek isabetli pas sayısına ulaşan takım olmuştu.