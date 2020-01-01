Beşiktaş son 15 yılda ikinci kez en kötü lig başlangıcını yaptı

Siyah-beyazlılar ilk 4 haftalar baz alındığında son 15 yılın ligde en kötü başlangıcını yaptı

Süper Lig'in dört haftasında 4 puan toplayan Beşiktaş, geçen sezonki performansını tekrarlayarak son 15 yılda en kötü ikinci başlangıcına imza attı.

Ligin dördüncü haftasında 'ne 1-0 yenilerek üst üste oynadığı 3 maçta da galibiyet alamayan Beşiktaş, 4. haftayı birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan alarak noktaladı.

Geçen sezon Abdullah Avcı yönetiminde de aynı sürede aynı puanı alan siyah-beyazlı ekip böylelikle son 15 yılın en kötü ikinci başlangıcını gerçekleştirdi.

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En kötü başlangıç 2004-2005 sezonunda oldu

Siyah-beyazlı ekip benzer bir kötü başlangıcı 2004-2005 sezonunda yaşamıştı.

Beşiktaş 2004-2005 sezonun ilk 4 haftasında galibiyet yüzü göremezken, iki maçını kaybetmiş, iki maçından da beraberlikle ayrılarak sadece 2 puan toplayabilmişti.

İspanya'nın başarılı teknik adamlarından Vicente Del Bosque ile 2004-2005 sezonuna başlayan Beşiktaş, ilk hafta Malatyaspor ve ardından Gençlerbirliği ile berabere kalmıştı.

Üçüncü hafta 'a yenilen siyah-beyazlılar, dördüncü haftada ise Gaziantepspor' mağlup olmuş ve ilk 4 haftayı sadece 2 puan toplayarak tamamlamıştı.

Geçen sezonun tekrarı

Geçen sezon Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından efsanesi olduğu Beşiktaş'ta göreve başlayan Sergen Yalçın, selefinin ilk 4 haftalık performansını geçemeyerek Avcı'nın 4 haftalık performansını tekrarladı.

Avcı yönetiminde büyük umutlarla sezona başlayan siyah-beyazlı ekip ilk 4 haftada sadece 'yi yenmeyi başardı.

Çaykur Rizespor ile berabere kalan Avcı yönetimindeki Beşiktaş, Demir Grup ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne mağlup olarak 4 puan alabilmişti.

Beşiktaş'ta yeni bir yapılanmadan söz edilerek başlanan sezonda Sergen Yalçın da ilk 4 haftalık performansıyla Avcı'yı geçemedi.

Ligin ilk haftasında 'u deplasmanda yenen siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı Fraport TAV 'la berabere kaldı. İttifak Holding 'a deplasmanda 4-1 gibi farklı bir skorla yenilen siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği'ne de mağlup olarak 4 puanda kaldı.

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 14 günlük izolasyon sürecine başlayan ve bu süreçte Beşiktaş'ın ligde Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçlarda takımının başında görev yapamayan Sergen Yalçın, kulübeye geçtiği İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.

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Avcı yönetimindeki Beşiktaş 4 haftalık süreçte 6 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü. Sergen Yalçın görevde olduğu 4 haftalık dönemde ise siyah-beyazlılar 5 gol atıp 7 gol yedi.

Avrupa defteri de kapandı

Beşiktaş'ın ligde sergilediği bu kötü performans, Avrupa'da da devam etti.

Sezonun ilk resmi maçı olan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunanistan'ın PAOK ekibine 3-1 yenilen siyah-beyazlılar, UEFA 3. eleme turunda da temsilcisi Rio Ave'ye penaltılarla kaybetti.