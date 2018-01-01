Beşiktaş son 12 sezonun en kötü performansını sergiliyor

AA

16:41 17.12.2018

AA

Süper Lig'de konuk ettiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 16. haftalar itibarıyla son 12 sezonun en kötü performansını sergiliyor.