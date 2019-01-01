Beşiktaş sol ayaklı stoper adayını buldu: Dusko Tosic siyah beyazlılara geri dönebilir!
Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Adem Ljajic'in bonservisini alan siyah beyazlı yönetim, sol ayaklı stoper arayışlarına da hız verdi.
Geçtiğimiz sezon kalesinde 46 gol gören siyah beyazlılarda transfer komitesi, sol ayaklı stoper arayışlarına başladı.
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Goal'ün edindiği bilgiye göre Beşiktaş'ın stoper adayları arasında Dusko Tosic de yer alıyor.
Sırp stoper geçtiğimiz yaz 4.5 milyon euro karşılığında Çin'in Guangzhou R&F takımına transfer olmuştu.
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34 yaşındaki oyuncu, 11 haftası geride kalan Çin Süper Ligi'nde 4 maçta forma giyebildi.
Tosic, 2015 ile 2018 yılları arasında siyah beyazlı takımda görev yapmış ve iki şampiyonluk yaşamıştı.