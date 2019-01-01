Beşiktaş sol ayaklı stoper adayını buldu: Dusko Tosic siyah beyazlılara geri dönebilir!

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Siyah beyazlılar, Domagoj Vida'nın yanına monte etmek için sol ayaklı stoper arayışlarına başladı. Listede Tosic de var.