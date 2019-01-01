Beşiktaş - Slovan Bratislava maçının muhtemel 11'leri

UEFA K Grubu beşinci maçında Beşiktaş sahasında Slovan Bratislava ile karşılaşacak.

Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak maçta Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji düdük çalacak.

Grupta oynadığı dört maç sonunda puan alamayan Beşiktaş son sırada yer alırken dört puanlı Bratislava üçüncü sırada yer alıyor.

İki takım arasında Slovak ekibin sahasında oynanan karşılaşmada kazanan 4-2 ile Slovan Bratislava olmuştu.

Gruptan çıkma ihtimali bulunmayan siyah beyazlı ekipte teknik direktör Abdullah Avcı'nın bazı önemli isimleri dinlendirmesi ve genç oyunculara şans vermesi bekleniyor. Sakatlığı bulunan Dorukhan ve Douglas'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Lens bu karşılaşmada görev yapamayacak.

Misafir takımda ise sakat oyuncu bulunmuyor.

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Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Kartal, Oğuzhan, Boyd, N'Koudou, Güven, Umut.

Slovan Bratislava: Ljubicic, Drazic, Abena, Daniel, Ratao, Delgado, Pauschek, Holman, Bozhikov, Sulla, Vernon.

Beşiktaş ile Slovan Bratislava, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bu sezon karşı karşıya geldi. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanan karşılaşmayı temsilcimiz deplasmanda 4-2 kaybetmişti.

Avrupa arenasında çıktığı son beş maçı kaybeden Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihindeki en uzun serisini yaşıyor.

Slovan Bratislava, Avrupa kupaları tarihinde deplasmanında çıktığı tek maçta 'a 4-1 mağlup olmuştu (Ağustos 1996).

Evinde oynadığı son dört Avrupa maçını kaybeden ve sadece üç gol atabilen Beşiktaş, öncesinde dört maçlık galibiyet serisi yakalayıp 13 gol kaydetmişti.

Deplasmanda çıktığı son üç Avrupa maçını kazanamayan Slovan Bratislava (1B 2M), daha uzun galibiyet hasretini en son Aralık 2014'te yaşamıştı (beş maç).

2019/20 Avrupa Ligi gruplarında AZ'nin (34) ardından en az faul yapan iki takımdan biri Beşiktaş (36; Trabzonspor ile birlikte).

Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında Slovan Bratislava'dan (%35) daha düşük topla oynama yüzdesi yakalayan tek takım Dudelange (%34).

Beşiktaş bu sezon Avrupa Ligi gruplarında oynadığı dört maçta kalesinde 10 gol gördü. İlk dört hafta itibarıyla siyah beyazlı ekipten daha fazla gol yiyen sadece iki takım var: Dudelange (15) & Astana (14).

Umut Nayir, Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa Ligi gruplarında attığı dört golün ikisine doğrudan katkı sağladı (1 gol & 1 asist).