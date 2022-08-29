Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasında öne çıkan detaylar: Ismael yönetiminde iki maç üst üste alınan ilk galibiyet

Süper Lig’in 4.hafta kapanış maçında Beşiktaş, Sivasspor ile karşılaştı. Maçta gülen taraf Beşiktaş oldu.
3-1 Beşiktaş galibiyetiyle sonlanan karşılaşmada golleri 12. Dakikada Jackson Muleka, 29. Dakikada Wout Weghorst ve 41. Dakikada tekrar Jackson Muleka kaydetti.
Sivasspor’da ise gol, 86. dakikada Dia Saba’dan geldi.
Bu maçla birlikte bu sezon şu ana kadar lige ilk yarıda en fazla gol atan ve isabetli şut çeken takım Beşiktaş oldu.
Heyecanla beklenen yeni transfer Dele Alli ise bugün Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıktı.
Dele Alli is loving life in Turkey 🇹🇷 pic.twitter.com/I1La88YwXP— GOAL (@goal) August 29, 2022
Maçın öne çıkan detayları
Opta’nın verilerine göre, Weghorst 2014/15 sezonundan bu yana sezonun ilk dört haftasında da gol katkısı yapan ilk Beşiktaşlı oyuncu oldu.
1 - Wout Weghorst, Opta'nın bu alanda istatistik tutmaya başladığı 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk dört haftasında da gol katkısı yapan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.— OptaCan (@OptaCan) August 29, 2022
Sivasspor 🅰
Fatih Karagümrük ⚽
Alanyaspor 🅰
Kayserispor 🅰
Kıyak. pic.twitter.com/yVP3b9qLEy
Bugün maçta 2 gol kaydeden Jackson Muleka, Süper Lig’de maça çıktığı Şubat 2022’den bu yana en fazla gol atan oyuncu oldu.
15 - Süper Lig'de ilk maçına çıktığı Şubat 2022'den bu yana en fazla gol atan oyuncu Jackson Muleka (15). Canavar. pic.twitter.com/JV30PsmWKR— OptaCan (@OptaCan) August 29, 2022
Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ilk kez Sivasspor ile oynanan bir maçın ilk yarısında üç gol attı. Bugün gollerin hepsi ilk yarıda ağlara gönderildi.
3 - @Besiktas, Süper Lig tarihinde ilk kez Sivasspor ile oynadığı bir maçın ilk yarısında üç gol attı. Buldozer. pic.twitter.com/Z7ipczQRUj— OptaCan (@OptaCan) August 29, 2022
Bugün alınan beraberlikle birlikte Beşiktaş, oynadığı son iki maçta da galip geldi. Valerien Ismael göreve geldiğinden bu yana ilk kez üst üste iki galibiyet alındı.
2 - Süper Lig'de oynadığı son iki maçta Sivasspor (3-1) ve Fatih Karagümrük'ü (4-1) mağlup eden @Besiktas, Valerien Ismael göreve geldiğinden bu yana ilk kez üst üste iki galibiyet aldı. Ferah. pic.twitter.com/wSFAvfjRob— OptaCan (@OptaCan) August 29, 2022
Beşiktaş - Sivasspor maçında Beşiktaş formasıyla en fazla ikili mücadele kazanan, çalım atan ve top kapan oyuncu Gedson Fernandes oldu.
1 - Beşiktaş - Sivasspor maçında siyah-beyazlı formayla en fazla ikili mücadele kazanan, çalım atan ve top kapan oyuncu Gedson Fernandes oldu.— OptaCan (@OptaCan) August 29, 2022
Topla buluşma: 52
Pas %: 91.4
Kazandığı ikili mücadele: 8
Sahipsiz top kazanma: 7
Top kapma: 3
Çalım: 3
Şut pası: 2
Ciğer. pic.twitter.com/Bw3kgRr5rm
Bugün 3-1 mağlup olan Sivasspor, İstanbul takımlarıyla oynadığı son altı Süper Lig maçında beş kez mağlup oldu.