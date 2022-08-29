Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasında öne çıkan detaylar: Ismael yönetiminde iki maç üst üste alınan ilk galibiyet

Beşiktaş-Sivasspor karşılaşması 3-1 Beşiktaş galibiyetiyle sonlandı. Geceye Muleka ve Weghorst damga vurdu

Süper Lig’in 4.hafta kapanış maçında Beşiktaş, Sivasspor ile karşılaştı. Maçta gülen taraf Beşiktaş oldu.

3-1 Beşiktaş galibiyetiyle sonlanan karşılaşmada golleri 12. Dakikada Jackson Muleka, 29. Dakikada Wout Weghorst ve 41. Dakikada tekrar Jackson Muleka kaydetti.

Sivasspor’da ise gol, 86. dakikada Dia Saba’dan geldi.

Bu maçla birlikte bu sezon şu ana kadar lige ilk yarıda en fazla gol atan ve isabetli şut çeken takım Beşiktaş oldu.

Heyecanla beklenen yeni transfer Dele Alli ise bugün Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıktı.

Maçın öne çıkan detayları

Opta’nın verilerine göre, Weghorst 2014/15 sezonundan bu yana sezonun ilk dört haftasında da gol katkısı yapan ilk Beşiktaşlı oyuncu oldu.

Bugün maçta 2 gol kaydeden Jackson Muleka, Süper Lig’de maça çıktığı Şubat 2022’den bu yana en fazla gol atan oyuncu oldu.

Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ilk kez Sivasspor ile oynanan bir maçın ilk yarısında üç gol attı. Bugün gollerin hepsi ilk yarıda ağlara gönderildi.

Bugün alınan beraberlikle birlikte Beşiktaş, oynadığı son iki maçta da galip geldi. Valerien Ismael göreve geldiğinden bu yana ilk kez üst üste iki galibiyet alındı.

Beşiktaş - Sivasspor maçında Beşiktaş formasıyla en fazla ikili mücadele kazanan, çalım atan ve top kapan oyuncu Gedson Fernandes oldu.

Bugün 3-1 mağlup olan Sivasspor, İstanbul takımlarıyla oynadığı son altı Süper Lig maçında beş kez mağlup oldu.