Beşiktaş

Beşiktaş sezonun pas rekorunu kırdı: 645 isabetli pas

Goal Türkiye
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Sergen Yalcin Besiktas Coach vs. Fatih Karagumruk 01/21/21
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Fatih Karagümrük maçında 645 isabetli pas yapan Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.

Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip rakibini 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü. 

İşte maçın ardından dikkat çeken istatistikler:

  • Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynadığı son üç Süper Lig maçını dörder gol atarak kazandı.
  • Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Fatih Karagümrük (1G), sezonun ilk yedi iç saha karşılaşmasında mağlubiyet almamıştı (5G 2B).
  • Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçın yedisini kazanan Beşiktaş (1B), bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 24 gol gönderdi.
  • Çıktığı son dört deplasmandan 10 puanla dönen Beşiktaş (3G 1B), Sergen Yalçın yönetiminde dış sahada ilk kez dört maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı.
  • Fatih Karagümrük maçında 645 isabetli pas yapan Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.
  • Beşiktaş bu sezon rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu Süper Lig maçını oynadı (40).
  • Süper Lig'de şu ana kadar 45 gol atan Beşiktaş, ilk 19 maçlar itibarıyla 2013/14'ten (Fenerbahçe; 46) bu yana en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.
  • Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig deplasmanlarında en fazla gol atan oyuncu Vincent Aboubakar (6).
  • Bernard Mensah, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol attı.
  • Cyle Larin bu sezon Beşiktaş adına Süper Lig'de en fazla gol atan isim konumunda (12).
  • Fabio Borini, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü Beşiktaş filelerine gönderdi.

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