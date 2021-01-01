Beşiktaş sezonun pas rekorunu kırdı: 645 isabetli pas
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Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip rakibini 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
İşte maçın ardından dikkat çeken istatistikler:
- Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynadığı son üç Süper Lig maçını dörder gol atarak kazandı.
- Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Fatih Karagümrük (1G), sezonun ilk yedi iç saha karşılaşmasında mağlubiyet almamıştı (5G 2B).
- Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçın yedisini kazanan Beşiktaş (1B), bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 24 gol gönderdi.
- Çıktığı son dört deplasmandan 10 puanla dönen Beşiktaş (3G 1B), Sergen Yalçın yönetiminde dış sahada ilk kez dört maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı.
- Fatih Karagümrük maçında 645 isabetli pas yapan Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.
- Beşiktaş bu sezon rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu Süper Lig maçını oynadı (40).
- Süper Lig'de şu ana kadar 45 gol atan Beşiktaş, ilk 19 maçlar itibarıyla 2013/14'ten (Fenerbahçe; 46) bu yana en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.
- Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig deplasmanlarında en fazla gol atan oyuncu Vincent Aboubakar (6).
- Bernard Mensah, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol attı.
- Cyle Larin bu sezon Beşiktaş adına Süper Lig'de en fazla gol atan isim konumunda (12).
- Fabio Borini, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü Beşiktaş filelerine gönderdi.