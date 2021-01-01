Beşiktaş, Sergen Yalçın ile sözleşme uzatacak

Siyah-beyazlı kulüp, teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşmeyi uzatmak istiyor.

Beşiktaş yönetimi, başarılı performansı ile siyah-beyazlıların gönlünde hocalığı ile de taht kuran Sergen Yalçın ile uzun vadede çalışmayı sürdürmek istiyor.



Fanatik'in haberine göre Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, önümüzdeki günlerde 48 yaşındaki antrenör ile bir araya gelecek ve masaya oturacak. Siyah-beyazlı yönetim, Sergen Yalçın'a 2 yıllık yeni kontrat önerisinde bulunacak. Başarılı hocanın maaşında iyileştirme yapılacağı da gelen bilgiler arasında.



Neler yaşanmıştı?



Hatırlanacağı üzere Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın ile ilgili sözleşme konusunu içeren bir açıklamada bulunmuştu. Kontratı uzatabileceklerinin sinyalini veren Çebi, ""Hocamızın ne zaman canı isterse, oturur imzalarız, sözleşmeyi uzatırız. Bu konuda asla bir sıkıntı yok. Hocamız şu anda tamamen şampiyonluğa konsantre olmuş durumda. Yani sözleşme için çok da doğru bir zaman değil. Yeter ki istesin, gelsin uzatırız. Kaldı ki niye hocayla yola devam etmeme gibi bir düşüncem olsun? Bir neden göremiyorum. Kamuoyu bilsin ki biz hocamızla yolumuza devam edeceğiz" sözlerini sarf etmişti.

Sergen Yalçın tepki göstermişti



Ahmet Nur Çebi'nin sözlerinin üzerine Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nde İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçın arından konuyla ilgili görüş bildirmişti. Başkanın sözlerinden rahatsızlık duyduğunu dike getiren Yalçın, "Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklı olur. İki taraf anlaşırsa, devam ederiz. Başkan'ın her röportajda, 'Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor. Kulüplerde kontrat böyle yapılmıyor. Biz buradayız. Zor şartlarda geldik, zor şartlarda çalıştık. Birçok problem var ama oyuncularımızla üstesinden geldik. İnşallah lig bitene kadar üstesinden geliriz. Türkiye'de uzun vadeli plan yapmak sağlıklı değil. Çok fazla hoca değişiyor. Camia ve taraftar istediği sürece burada oluruz" ifadelerini kullanmıştı.



Bu karşılıklı diyaloğun ardından Beşiktaş yönetimi elini çabuk tutup, başarılı bir sezon geçiren Sergen Yalçın ile masaya oturmak istiyor. Siyah-beyazlı taraftarların da isteğinin bu yönde olduğu yadsınamaz bir gerçek.