Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde hangi torbada olacak? Üçüncü torbada nasıl olur?
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, 2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanmıştı.
26 Ağustos tarihinde gerçekleşecek kura çekimlerine Beşiktaş'ın hangi torbadan katılacağı ise play-off eşleşmeleri sonucunda belli olacak.
Beşiktaş kaçıncı torbada yer alacak?
Play-off turundaki Salzburg-Bronby, Monaco-Shakhtar Donetsk ve Benfica-PSV eşleşmeleri Beşiktaş'ın kuradaki konumunu yakından ilgilendiriyor.
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Eğer play-off turunu, UEFA kulüpler sıralamasında Beşiktaş'tan yukarıda olan Brondby, Monaco veya PSV üçlüsünden yalnızca birisinin elenmesi halinde siyah-beyazlılar kura çekimine üçüncü torbadan katılacak.
Play-off turunun galipleri Salzburg, Shakhtar Donetsk ve Benfica olursa, Beşiktaş kura çekimine dördüncü torbadan katılacak.
Play-off maçlarının sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmelerinde ilk maçlar tamamlandı. Alınan sonuçlar ise şöyle:
Monaco 0-1 Shakhtar
Benfica 2-1 PSV
Salzburg 2-1 Brondby
Play-off turundaki rövanş karşılaşmaları ise 24-25 Ağustos tarihlerinde oynanacak.