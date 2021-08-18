Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde hangi torbada olacak? Üçüncü torbada nasıl olur?

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, kura çekimine hangi torbadan katılacak?

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, 2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanmıştı.

26 Ağustos tarihinde gerçekleşecek kura çekimlerine Beşiktaş'ın hangi torbadan katılacağı ise play-off eşleşmeleri sonucunda belli olacak.

Beşiktaş kaçıncı torbada yer alacak?

Play-off turundaki Salzburg-Bronby, Monaco-Shakhtar Donetsk ve Benfica-PSV eşleşmeleri Beşiktaş'ın kuradaki konumunu yakından ilgilendiriyor.

Eğer play-off turunu, UEFA kulüpler sıralamasında Beşiktaş'tan yukarıda olan Brondby, Monaco veya PSV üçlüsünden yalnızca birisinin elenmesi halinde siyah-beyazlılar kura çekimine üçüncü torbadan katılacak.

Play-off turunun galipleri Salzburg, Shakhtar Donetsk ve Benfica olursa, Beşiktaş kura çekimine dördüncü torbadan katılacak.

Play-off maçlarının sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmelerinde ilk maçlar tamamlandı. Alınan sonuçlar ise şöyle:

Monaco 0-1 Shakhtar

Benfica 2-1 PSV

Salzburg 2-1 Brondby

Play-off turundaki rövanş karşılaşmaları ise 24-25 Ağustos tarihlerinde oynanacak.