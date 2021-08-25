Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü torbada: Muhtemel rakipleri kimler?

Osman Can Erkut
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AA
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, kura çekimine dördüncü torbadan katılacak.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, 2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanmıştı.

26 Ağustos tarihinde gerçekleşecek kura çekimlerine Beşiktaş'ın hangi torbadan katılacağı ise play-off eşleşmeleri sonucunda belli oldu.

Beşiktaş kaçıncı torbada yer alacak?

Play-off turundaki Benfica-PSV, Salzburg-Brondby ve Monaco-Shakhtar Donetsk eşleşmeleri siyah-beyazlıları yakından ilgilendiriyordu.

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Play-off turunda, UEFA kulüpler sıralamasında Beşiktaş'tan yukarıda olan Benfica, Salzburg ve Shakhtar Donetsk’in turu geçmesiyle siyah-beyazlılar kura çekiminde dördüncü torbada kaldı.

Play-off maçlarının sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde play-off  eşleşmelerinde rövanş maçları tamamlandı. Beşiktaş'ı ilgilendiren eşleşmelerde alınan sonuçlar ise şöyle:

Monaco 0-1 Shakhtar
Shakhtar 2-2 Monaco

Salzburg 2-1 Brondby
Brondby 0-2 Salzburg

Benfica 2-1 PSV
PSV 0-0 Benfica

PSV'den beklenen sonuç gelmemişti

Benfica - PSV Eindhoven eşleşmesinde turu atlayan takım Benfica olmuştu.

Evindeki karşılaşmayı 2-1 kazanan Portekiz temsilcisi, deplasmanda 0-0 berabere kalarak gruplara kalma şansı yakaladı.

Eğer PSV, Benfica'yı eleseydi Beşiktaş, gruplara 3. torbadan katılma şansı elde edecekti.

İkinci günde de hayal kırıklığı yaşandı

PSV’den gelen kötü haberin ardından gözler 25 Ağustos Çarşamba günü oynanacak Shakhtar Donetsk-Monaco ve Brondby-Salzburg maçlarına çevrildi.

Salzburg, 2-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Brondby’yi 2-1 yenerek tur atladı.

Evinde 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Ukrayna deplasmanında 2-0 öne geçen Monaco ise skoru koruyamadı. 2-1 biten maç uzatmalara gitti. Uzatmada 2-2’yi yakalayan Shakhtar’ın turu geçmesiyle Beşiktaş’ın üçüncü torba için son şansı da kayboldu.

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

1. TORBA 2. TORBA 3. TORBA 4. TORBA
Chelsea Real Madrid Porto BEŞİKTAŞ
Villarreal Barcelona Ajax Dinamo Kiev
Atletico Madrid Juventus Shakhtar Donetsk Club Brugge
Manchester City Manchester United RB Leipzig Young Boys
Bayern Münih Paris Saint-Germain Salzburg AC Milan
Inter Liverpool Benfica Malmö
Lille Sevilla Atalanta Wolfsburg
Sporting Lizbon Borussia Dortmund Zenit Sheriff Tiraspol