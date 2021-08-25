Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü torbada: Muhtemel rakipleri kimler?

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, kura çekimine dördüncü torbadan katılacak.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, 2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanmıştı.

26 Ağustos tarihinde gerçekleşecek kura çekimlerine Beşiktaş'ın hangi torbadan katılacağı ise play-off eşleşmeleri sonucunda belli oldu.

Beşiktaş kaçıncı torbada yer alacak?

Play-off turundaki Benfica-PSV, Salzburg-Brondby ve Monaco-Shakhtar Donetsk eşleşmeleri siyah-beyazlıları yakından ilgilendiriyordu.

Play-off turunda, UEFA kulüpler sıralamasında Beşiktaş'tan yukarıda olan Benfica, Salzburg ve Shakhtar Donetsk’in turu geçmesiyle siyah-beyazlılar kura çekiminde dördüncü torbada kaldı.

Play-off maçlarının sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmelerinde rövanş maçları tamamlandı. Beşiktaş'ı ilgilendiren eşleşmelerde alınan sonuçlar ise şöyle:

Monaco 0-1 Shakhtar

Shakhtar 2-2 Monaco



Salzburg 2-1 Brondby

Brondby 0-2 Salzburg



Benfica 2-1 PSV

PSV 0-0 Benfica

PSV'den beklenen sonuç gelmemişti

Benfica - PSV Eindhoven eşleşmesinde turu atlayan takım Benfica olmuştu.

Evindeki karşılaşmayı 2-1 kazanan Portekiz temsilcisi, deplasmanda 0-0 berabere kalarak gruplara kalma şansı yakaladı.

Eğer PSV, Benfica'yı eleseydi Beşiktaş, gruplara 3. torbadan katılma şansı elde edecekti.

İkinci günde de hayal kırıklığı yaşandı

PSV’den gelen kötü haberin ardından gözler 25 Ağustos Çarşamba günü oynanacak Shakhtar Donetsk-Monaco ve Brondby-Salzburg maçlarına çevrildi.

Salzburg, 2-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Brondby’yi 2-1 yenerek tur atladı.

Evinde 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Ukrayna deplasmanında 2-0 öne geçen Monaco ise skoru koruyamadı. 2-1 biten maç uzatmalara gitti. Uzatmada 2-2’yi yakalayan Shakhtar’ın turu geçmesiyle Beşiktaş’ın üçüncü torba için son şansı da kayboldu.

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri