Beşiktaş Salih Özcan için devrede

Beşiktaş'ın Köln'de forma giyen 23 yaşındaki oyuncu Salih Özcan'a sezon sonunda imza attırmak istediği iddia edildi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz'ün siyah - beyazlı forma altındaki geleceği belirsizliğini korurken, Beşiktaş rotasını Almanya'ya çevirdi.

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beşiktaş, Köln'de forma giyen Salih Özcan'ı gözüne kestirdi.

Bundesliga'da bu sezon 23 maç

Almanya Bundesliga'da mücadele eden Köln takımında bu sezon 23 kez şans bulan Salih Özcan aynı zamanda Almanya U21 Milli Takımı'nın da formasını giyiyor. Siyah - beyazlı yönetim lig bitmeden genç oyuncuya imza attırmanın yollarını arıyor. Köln ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Özcan bu sezon şans bulduğu 23 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Futbola SC West Köln'de başlayan Salih Özcan, 2007 yılında Köln altyapısına geçiş yaptı. 2016 yılında A Takım'a yükselen başarılı orta saha oyuncusu 2019 yılında Kiel'e kiralık olarak gönderilmişti. Salih Özcan'ın kariyerinde 56 Bundesliga maçı bulunuyor.