Beşiktaş sakatlıklarla boğuşuyor

Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta sakat futbolcuların çokluğu Abdullah Avcı'yı endişelendiriyor.

Sezon başından bu yana sakatlıklarla uğraşan Beşiktaş’a kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Sabah’ın haberine göre siyah beyazlıların son gerçekleşen idmanında Victor Ruiz sakatlandı. Sağlık ekibinden yapılan açıklamada soleus kasında grade 2 zorlanma tespit edilen Ruiz’in yaklaşık 4 hafta kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Öte yandan takımla çalışmalara başlayan Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Gönül'ün antrenmanda ağrıları arttı. Oğuzhan’nın Ankaragücü maçına yetiştirilmesi beklenirken, Gökhan’nın görev alması beklenmiyor.

Ayrıca sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Kévin N'Koudou Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.