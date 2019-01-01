Beşiktaş, Ryan Babel'in yerini Yevhen Konoplyanka ile dolduracak

Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Yevhen Konoplyanka'yı transfer etmek üzere olduğu iddia edildi.

Ryan Babel'in gidişi sonrası sol kanada takviye yapma kararı alan Beşiktaş, 29 yaşındaki Yevhen Konoplyanka için Schalke ile anlaşmaya vardı.

Sabah' ta yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacağı Ukraynalı oyuncuyla pazarlıklarına devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Schalke'de yeterince forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen tecrübeli futbolcuya yıllık 2.5 milyon euro önerdi. Konoplyanka ise Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon euro maaş istiyor.