Beşiktaş - Rio Ave maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda Portekiz ekiplerinden Rio Ave'yi ağırlayacak.
Beşiktaş - Rio Ave maçı ne zaman, saat kaçta?
Vodafone Park'ta 24 Eyül Perşembe günü oynanacak karşılaşma TSİ 20:00'de başlayacak.
Beşiktaş - Rio Ave maçı hangi kanalda?
Karşılaşma D-Smart platformunda yer alan Smart Spor kanalınan naklen yayınlanacak.
Beşiktaş - Rio Ave maçı aynı zamanda D-Smart GO uygulması üzerinden online olarak izlenebilecek.
Smart Spor nasıl izlenir?
Smart Spor kanalını izleyebilmek için D-Smart platformunun 'Aile Spor Paketi' adlı kampanyasına üye olmak gerekiyor.
Smart Spor kaçıncı kanalda?
Smart Spor kanalı, D-Smart platformunda 77. kanalda yayın yapıyor.
Smart Spor frekans bilgileri
Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalının frenaks bilgileri şöyle:
- Frekans: 12245
- Polarizasyon: H - Yatay
- Kapsama: Doğu
- SR: 27500
- FEC: 5/6
- Sistem: DVB-S2
- Modülasyon: 8PSK