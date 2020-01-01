Avrupa Ligi

Beşiktaş - Rio Ave maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

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Trabzonspor Besiktas Goal Celebration 09132020
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Siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi'nde Rio Ave ile oynayacağı maçın yayın detayları burada...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda Portekiz ekiplerinden Rio Ave'yi ağırlayacak.

Beşiktaş - Rio Ave maçı ne zaman, saat kaçta?

Vodafone Park'ta 24 Eyül Perşembe günü oynanacak karşılaşma TSİ 20:00'de başlayacak.

Beşiktaş - Rio Ave maçı hangi kanalda?

Karşılaşma D-Smart platformunda yer alan Smart Spor kanalınan naklen yayınlanacak.

Beşiktaş - Rio Ave maçı aynı zamanda D-Smart GO uygulması üzerinden online olarak izlenebilecek.

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    Smart Spor nasıl izlenir?

    Smart Spor kanalını izleyebilmek için D-Smart platformunun 'Aile Spor Paketi' adlı kampanyasına üye olmak gerekiyor.

    Smart Spor kaçıncı kanalda?

    Smart Spor kanalı, D-Smart platformunda 77. kanalda yayın yapıyor.

    Smart Spor frekans bilgileri

    Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalının frenaks bilgileri şöyle:

    • Frekans: 12245
    • Polarizasyon: H - Yatay
    • Kapsama: Doğu
    • SR: 27500
    • FEC: 5/6
    • Sistem: DVB-S2
    • Modülasyon: 8PSK

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