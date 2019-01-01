Beşiktaş, Rafael'den vazgeçmiyor! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri 7 Ocak

Beşiktaş'ın ara transfer haberlerinde sadece Burak Yılmaz ve Isimat-Mirin yok. Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri.

Stoper konusunda Isimat-Mirin'i kadrosuna katarak önemli bir hamle yapan Beşiktaş, sağ bek konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre Beşiktaş, yaz aylarında da nabız yokladığı Brezilyalı sağ bek Rafael için Lyon'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Gökhan Gönül'ün alternatifi olmaması ve sağ bekte derinliğe ihtiyaç duyulması nedeniyle mutlaka transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Rafael için Umut Güner'i Fransa'ya gönderecek ve cüzi bir bedele oyuncunun transferini bitirmeye çalışacak.

Lyon'da forma şansı bulmakta zorlanan Rafael, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 14 maça çıktı. 28 yaşındaki oyuncu Lyon'daki dördüncü sezonunu geçiriyor.

Lyon'a Manchester United'dan transfer olan Rafael, kardeşi Fabio ile beraber Alex Ferguson'un keşfi olarak biliniyor.

Nicolas Isimat-Mirin resmen Beşiktaş'ta

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte forvet hattına Burak Yılmaz'ı transfer eden Beşiktaş, savunma takviyesi için de Nicolas Isimat-Mirin'de mutlu sona ulaştı.

Siyah beyazlılar, PSV Eindoven'ın Fransız stoperini kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin’i kadrosuna kattı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin’e başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

beIN Sports 'un haberine göre; Beşiktaş, yıllık 1.1 milyon euro'dan 3.5 seneliğine anlaşmaya vardığı Isimat-Mirin için PSV'ye 350 bin euro ödeyecek.

Zapata'dan Beşiktaş'a yeşil ışık

Devre arası transfer dönemine Burak Yılmaz'ı ve Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna katarak hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, bir ismi daha noktalamak için kollarını sıvadı.

Fanatik 'in haberine göre; Milan'ın Kolombiyalı stoperi Cristian Zapata'dan olumlu dönüş olan siyah beyazlılar, resmi temaslara başlamaya hazırlanıyor.

Başkan Fikret Orman, önümüzdeki hafta İtalya'ya giderek 32 yaşındaki futbolcu için direkt temas kuracak.

Siyah beyazlılar, kulübüyle sözleşmesi 6 ay sonra bitecek olan Zapata'yı düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor.

Fabri için geri sayıma geçildi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor.

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre Beşiktaş, Fulham forması giyen eski kalecisi Fabri için hamle yaparken oyuncunun transferi konusunda kulübüyle ufak pürüzler kaldı.

Beşiktaş, Fabri'yi 1,5 sezonluğuna kiralamak isterken Fulham ise oyuncusunu 6 aylığına göndermek istiyor.

Pürüzlerin giderilmesi durumunda Fabri'nin Antalya'daki Beşiktaş kampına katılması bekleniyor.

Tolgay'ın talipleri artıyor

Beşiktaş'ta uzun süredir kadro dışı olan ve Antalya kampına götürülmeyen Tolgay Arslan takımdan ayrılmak için gün sayıyor.

Adı Fenerbahçe'yle anılan Tolgay için sürpriz bir takım devreye girmiş durumda.

A Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın satmaya sıcak baktığı yıldız orta saha oyuncusu için Torino devreye girdi. Serie A ekibi siyah-beyazlılara Tolgay için sezon başında 5.8 milyon euro'ya transfer ettiği Brezilyalı stoper Bremer'i önerdi.

21 yaşındaki Bremer bu sezon sadece üç maçta forma giydi ve Torino, genç oyuncuyu elden çıkarmak istiyor.

Burak Yılmaz resmen Beşiktaş'ta

Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a satıldığını resmen duyurdu.

Bordo mavili ekipten KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş., şirketimize, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 8.429.708.-TL ödeyecektir."

"Ayrıca; Şirketimiz ile Burak Yılmaz arasındaki 06.08.2017 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması ile, Burak Yılmaz'ın şirketimiz nezdinde tahakkuk etmiş olan 2.155.000.-€ tutarındaki alacağından 450.000.-€ indirim yapılarak 1.705.000.-€ olarak uzlaşılmış,uzlaşılan bu tutarın 6.25 kur üzerinden 10.656.000.-TL olarak sabitlenerek 08/2019, 12/2019 ve 02/2020 dönemlerinde, üç taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştır."

Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın Antalya kampına katıldı.