Beşiktaş Rachid Ghezzal'ı transfer etmek için menajeriyle masaya oturdu

Kadrosunu mümkün olduğunca korumak isteyen Sergen Yalçın'ın takımı yıldız oyuncunun menajeri Anouir Fazuli ile buluştu.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve Türk futbolunu önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Beşiktaş, sezonun belki de en değerli oyuncusu olan Rachid Ghezzal'i takımda tutmak için çalışmalara başladı. Siyah-beyazlı yönetim yıldız oyuncunun menajeri Anouir Fazuli ile bir araya geldi.

Ghezzal’ın menajeri Anouir Fazuli görüşmelerde Leicester City kulübünün 3 milyon euro seviyesinde bir bonservis teklifine sıcak bakacağını söylemiş. — Sercan Dikme (@sercan_dikme) July 8, 2021

A Spor'dan Sercan Dikme'nin aktardığı bilgiye göre Fazuli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Premier Lig takımlarından Leicester City'nin 29 yaşındaki oyuncuyu 3 milyon euro karşılığında satabileceğini belirtti. Beşiktaş yönetimi yıldız oyuncuya bonuslarla birlikte yıllık 2.25 milyon euro'luk üç senelik sözleşme teklif etti.

Adı Galatasaray ile de anılıyor

İki tarafın görüşmelerini sürdürdüğü ve olumlu ya da olumsuz olarak nitelendirilebilecek bir durum olmadığı kaydedilirken, tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya geleceği belirtildi. Beşiktaş'ın şampiyonluğunda kilit rol oynayan Ghezzal'ın ismi son günlerde sıklıkla şampiyonluk hedefleyen Galatasaray ile de anılıyordu.

Beşiktaş'ta kiralık oynadığı geçtiğimiz sezon 31 maçta 8 gol ve 17 asistle oynayan Ghezzal kariyerinin en iyi dönemini geçirmiş ve Sergen Yalçın'ın takımının elde ettiği şampiyonlukta kilit rol oynayan isim olmuştu. Beşiktaş'taki performansıyla Cezayir Milli Takımı'nın da vazgeçilmezlerinden biri olan Ghezzal, ilk senesinde iki kupa sevinci yaşamıştı.

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