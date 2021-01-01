Beşiktaş, Rachid Ghezzal için harekete geçti! Leicester City'e ilk teklif

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın bonservisini elinde bulunduran Leicester City'e ilk teklifini yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda yer alan Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarına başladı. Siyah - beyazlılar 13 asistle Süper Lig'de en fazla gol pası veren oyuncu olan Rachid Ghezzal'ın bonservisini almak istiyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, Sergen Yalçın, Cezayirli yıldızın takımda kalmasını istedi. Harekete geçen siyah - beyazlı yönetim Leicester City ile görüşmelere başladı.

İlk teklif 5 milyon euro

Beşiktaş, İngiliz ekibine ilk teklifini 5 milyon euro olarak yaptı. Siyah - beyazlılar performansıyla dikkatleri çeken yıldız oyuncunun transferi için kulübüyle lig bitmeden anlaşmaya varmak istiyor.

2018 yılında 14 milyon euro'ya Leicester City'e katılan Rachid Ghezzal, Brendan Rodgers'ın gelecek sezon planlarında yer almıyor. Öte yandan Rachid Ghezzal'ın da kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istemesi siyah - beyazlı yöneticilerin pazarlık masasında elini güçlendiriyor.

Rachid Ghezzal bu sezon ne yaptı?

Sezon başında Leicester City'de kiralık olarak kadroya katılan Rachid Ghezzal, Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezleri arasında girmeyi başardı.

Başarılı oyuncu Süper Lig'de 21 maçta sahaya çıktı ve bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 13 kez de assit yapma başarısı gösterdi. Cezayirli oyuncu Türkiye Kupası'nda da 3 maçta forma giydi.