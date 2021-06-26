Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bonservisi Sporting Lisbon’da bulunan Andre Sporar ile ilgileniyor.

Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın’la yeniden anlaştıktan sonra kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılar, ilk olarak takımdan ayrılan Aboubakar’ın yerini doldurmak istiyor. O Jogo’nun haberine göre Beşiktaş, Sporting Lisbon forması giyen Andre Sporar’ı kadrosuna katmak istiyor. Sporar’ın adı, geçtiğimiz sezonda da Beşiktaş’la anılmıştı ancak golcü oyuncu Sporting Lisbon’la anlaşmaya varmıştı.

Sporting Lisbon, 2020-21 sezonunun devre arasında kiralık olarak Braga’ya giden Sloven golcüyü bonservisiyle birlikte göndermek istiyor. Ancak habere göre Beşiktaş ise Sporar’ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Eğer Sporting Lizbon, oyuncuyu bonservisiyle gönderemezse satın alma opsiyonlu kiralık tekliflerini de değerlendirmeye alabilir. Portekiz ekibinin Sloven forvetin kiralık sözleşmesine 7 milyon euro satın alma opsiyonu koymak istiyor fakat siyah-beyazlılar ise bu bedeli 5 milyon euro’ya düşürmeye çalışıyor.

Ayrıca haberde, Andre Sporar’ın Ruben Amorim’le iyi bir ilişkisinin olmadığına değiniliyor, dolayısıyla oyuncunun transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalleri de artıyor.

Geride bıraktığımız sezonda Braga’ya kiralanan Sporar’ın 7.5 milyon euro’luk bir satın alma opsiyonu vardı ancak Braga bunu kullanmamıştı. Sloven oyuncunun maaşı ise yıllık 2 milyon euro seviyesinde.

Sporar’ın geride bıraktığımız sezondaki performansı

Sloven oyuncu, geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda 41 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 7 gol kaydeden Andre Sporar, 6 da asist yaptı.

Rosier’nin durumu

Ayrıca haberde, bonservisi Sporting Lisbon’da bulunan bir diğer isim olan Rosier’in de durumuna değiniliyor. Habere göre Beşiktaş’ın Rosier için yaptığı 3 milyon euro değerindeki teklif reddedildi. Başarılı sağ bek için Spartak Moskova’nın da 5 milyon euro değerinde bir teklifle Sporting Lisbon’un kapısını çalması bekleniyor.

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