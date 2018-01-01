Beşiktaş, Pepe'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu

Beşiktaş, Portekizli stoper Pepe'yle yollarını ayırdıklarını resmen açıkladı.

Beşiktaş, Pepe'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlılar, Pepe'ye fesih tarihine kadar alacağı olan 100 bin 700 euro'yu ödeyecek.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Pepe ile kulübümüz arasında devam eden sözleşme, tarafların mutabakatı çerçevesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir. Fesih anlaşması çerçevesinde; futbolcuya kulübümüzden fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100 bin 700 euro ödenecektir."