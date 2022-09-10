Siyah beyazlıların kaptanı, son derece üzgün ve hayal kırıklığı içerisinde...

Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası oyuncusu Josef de Souza, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından çıkan olaylardan sonra kırmızı kart görmüştü.

Brezilyalı oyuncu için kulübü Beşiktaş, kırmızı kartın iptal edilmesi için başvuruda bulundu, ancak bu başvuru reddedildi.

Verilen cezanın onanmasının ardından öncelikle sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Josef, daha sonra basın toplantısı düzenleyerek büyük bir üzüntü yaşadığını gösterdi.

Brezilyalı orta saha, basın toplantısında konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

AA

Ne söylendi?

Hayal kırıklığı yaşadığının altını çizen Josef de Souza, şu ifadeleri kullandı:

"Zor ve üzücü bir hafta yaşadım. Gece gündüz çalışarak takıma destek olmak için normalden de erken sürede sahalara döndüm.

"Maç içinde hakeme de yardımcı oldum. Normal şeyler yapmama rağmen kırmızı kart görüp ceza yedim. Hayal kırıklığı yaşıyorum.

"Cezanın 1 maç olması önemli değil, 5 maç da ceza verebilirdi. Önemli olan böyle bir aksiyonun ardından ceza veriliyor olması. Bu cezayı kabul etmiyorum.

"Bir soru sormak istiyorum. Kötü bir olay yaşandı. O esnada sahaya giren taraftar eğer Cenk ya da Salih'i sakatlasaydı? Ya da elinde bir alet olsaydı? Bir sakatlık ya da yaralama olsaydı ne olurdu? Bana yine 1 maç ceza mı verilecekti?

"Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bana her şeyimi veren bir ülke... Türk futbolseverleri çok seviyorum. Her şeyi içimden gelerek yaşıyorum. Bu olayın yaşanması endişe ve üzüntü getirdi.

"Ben burada çok büyük hayallere sahibim. Hayallerimden vazgeçmeyeceğim. Ama bu kadar büyük sevgi beslerken bunların yaşanması, duygusal olarak beni ve ailemi çok üzdü.

"6. yılım Türkiye'de. 2 kez kırmızı kart gördüm ve bu da VAR ile oldu."

AA

"Brezilya'da ödül verirlerdi"

Brezilyalı futbolcu, sosyal medyada ise şu açıklamayı yapmıştı:

"Bir oyuncuyu öldürdükleri veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da aynı şekilde daha ciddi bir şekilde bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız.

"Karardan son derece hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Brezilya'da bırakın bir maç uzaklaştırma kararı vermeyi, böyle bir şey için ödül verirlerdi.

"Hapiste olması gereken kişi hapiste değil, büyük cezayı alması gereken yalnızca bir maç saha kapama cezası aldı. Arkadaşlarının ve hakemin fiziki bütünlüğünü korumaya çalışan kişiyi ise cezalandırdılar.

"Futbolda şiddete karşı olmanın ve dayanışmanın konuşulduğu bu günlerde vereceğiniz mesaj ancak bu kadar kötü olabilirdi."

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