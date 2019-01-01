Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup haberlerini yalanladı

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Beşiktaş yönetimi, Oğuzhan Özyakup'un kulüpten alacakları sebebiyle ihtarname gönderdiğine yönelik çıkan haberler ile ilgili açıklama yaptı.