Beşiktaş

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup haberlerini yalanladı

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Beşiktaş yönetimi, Oğuzhan Özyakup'un kulüpten alacakları sebebiyle ihtarname gönderdiğine yönelik çıkan haberler ile ilgili açıklama yaptı.

19 Temmuz 2019 tarihli bir haberde, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş'tan alacakları nedeniyle kulübe ihtarname çektiği belirtilmişti. Oğuzhan'ın alacakları ödenmezse serbest kalacağı iddia edilmişti.

Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden bu haberleri yalanlayan bir açıklama yayınladı.

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İşte o açıklama:

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"Akşam Gazetesi'nde bugün 'Oğuzhan'dan ihtarname' başlığıyla yer alan oyuncumuzun alacaklarını tahsil edemediği için kulübe ihtar çektiği ve ödeme yapılmazsa serbest kalacağı haberi gerçek dışıdır.

Beşiktaş camiası ve kamuoyunun bu haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla

Beşiktaş JK"

 

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