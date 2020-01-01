Beşiktaş, Nikola Kalinic için Atletico Madrid'e teklifini sundu
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PAOK'a karşı Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda elenen Beşiktaş, golcü arayışlarını sıklaştırdı.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'in Hırvat santrforu Nikola Kalinic için girişimlere başladı.
Haberde Beşiktaş'ın Kalinic'i bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği ve teklifini İspanyol kulübüne ilettiği, Atletico ve Kalinic'in ise teklifi düşündükleri iddia edildi.
Geçtiğimiz sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, Serie A'da çıktığı 19 maçta 5 gollük bir performans sergilemişti.