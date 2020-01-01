Beşiktaş, Nikola Kalinic için Atletico Madrid'e teklifini sundu

Burak Yılmaz'ın boşluğunu henüz dolduramayan Beşiktaş'ın Atletico Madrid'in Hırvat santrforu için teklifte bulunduğu iddia edildi.

PAOK'a karşı Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda elenen Beşiktaş, golcü arayışlarını sıklaştırdı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre siyah-beyazlılar, 'in Hırvat santrforu Nikola Kalinic için girişimlere başladı.

Haberde Beşiktaş'ın Kalinic'i bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği ve teklifini İspanyol kulübüne ilettiği, Atletico ve Kalinic'in ise teklifi düşündükleri iddia edildi.

Daha fazla takım

Geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, 'da çıktığı 19 maçta 5 gollük bir performans sergilemişti.