Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu
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Beşiktaş yeni savunmacısına kavuşuyor.
Siyah beyazlılar, Nicolas Isimat-Mirin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Isimat-Mirin, yarın sabah İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrolünden geçecek.
Beşiktaş Isimat-Mirin transferini duyurdu
Beşiktaş Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat-Mirin’in kulübümüze transferi için görüşmelere başlanmıştır."
"Nicolas Isimat-Mirin, yarın sabah 06.45’te İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçecek."