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Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu

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Beşiktaş, son olarak PSV forması giyen Nicolas Isimat-Mirin'in transferi için görüşmelere başladı.

Beşiktaş yeni savunmacısına kavuşuyor.

Siyah beyazlılar, Nicolas Isimat-Mirin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Isimat-Mirin, yarın sabah İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrolünden geçecek.

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Beşiktaş Isimat-Mirin transferini duyurdu

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Beşiktaş Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat-Mirin’in kulübümüze transferi için görüşmelere başlanmıştır."

"Nicolas Isimat-Mirin, yarın sabah 06.45’te İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçecek."

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