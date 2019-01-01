Beşiktaş Mohamed Elneny'i kiralıyor

Transfer çalışmalarında sona gelen Beşiktaş, orta saha eksikliğini Elneny ile dolduracak.

Gary Medel ile yollarını ayıran Beşiktaş, 'in ön liberosu Mohamed Elneny'i kadrosuna katmaya çok yakın.

Daily Mail'in haberine göre siyah beyazlılar, Mısırlı orta saha oyuncusu için Arsenal'le anlaşmaya vardı.

Haberde İngiliz ekibinde şans bulamayan Elneny için 'nun da devrede olduğu kaydedelirken 27 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği belirtildi.

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Tam adı Mohamed Naser Elsayed Elneny olan Mısırlı oyuncu 2015 - 2016 sezonunun devre arasında Arsenal'e transfe oldu. Topçularda hiçbir sezon düzenli olarak oynayamayan Elneny geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 8, 'nde de 7 kez forma giyme şansı buldu.

Milli takımda da 42 kez oynayan yıldız isim, 5 gol atmayı başardı.