Beşiktaş, Milli Takım'a gitmesi gündemde olan Şenol Güneş'in yerine Tamer Tuna'yı düşünüyor

Son günlerde Milli Takım'ın başına geçeceği konuşulan Şenol Güneş'in yerine Beşiktaş yönetimi, Tamer Tuna'yı getirmeyi planlıyor.

Beşiktaş yönetimi Şenol Güneş döneminin sonuna hazırlık yapıyor.

Sabah'ın haberine göre siyah beyazlı yönetim, Milli Takım'ın başına geçeceği iddia edilen Şenol Güneş'in yerini Tamer Tuna ile doldurmayı planlıyor.

Şenol Güneş ile sezon sonu sözleşme üzerine konuşacaklarını belirten Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, deneyimli teknik adamın sezon bitmeden ayrılmasına çözüm olarak sezon sonuna kadar takımı çalıştırması adına Tamer Tuna ile prensipte anlaştı.

Fikret Orman, sezon sonunda ise takımı Mircea Lucescu'ya emanet etmek istiyor.

Sergen Yalçın'ın ismi gündeme gelse de Alanyaspor'u çalıştırması nedeniyle şimdilik rafa kaldırıldı.

TFF'nin bu hafta içinde Mircea Lucescu'nun görevine son vereceği ve Şenol Güneş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.