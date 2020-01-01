Beşiktaş - Mezokovesd Zsory maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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AA
Süper Lig'in ilk yarısında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Beşiktaş devreyi 30 puanla beşinci sırada tamamladı.
Devre arası kampına Antalya'da devam eden Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Mezokovesd Zsory ile karşılaşacak.
Beşiktaş - Mezokovesd Zsory maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş ile Mezokovesd Zsory arasındaki karşılaşma 8 Ocak Çarşamba günü saat 17:00'de başlayacak.
Bu mücadelenin yayıncısı ise henüz belli değil.