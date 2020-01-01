Beşiktaş - Mezokovesd Zsory maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş devre arası çalışmalarına Mezokovesd Zsory ile oynayacağı hazırlık mücadelesiyle devam edecek.

Süper Lig'in ilk yarısında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Beşiktaş devreyi 30 puanla beşinci sırada tamamladı.

Devre arası kampına Antalya'da devam eden Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Mezokovesd Zsory ile karşılaşacak.

Beşiktaş - Mezokovesd Zsory maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş ile Mezokovesd Zsory arasındaki karşılaşma 8 Ocak Çarşamba günü saat 17:00'de başlayacak.

Bu mücadelenin yayıncısı ise henüz belli değil.