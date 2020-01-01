Beşiktaş, mart ayından beri peşinde! Papiss Cisse'ye teklif iletildi

Beşiktaş'ın mart ayından beri Alanyaspor'un yıldız golcüsü Papiss Cisse'nin peşinde olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş, gelecek sezon şampiyonluk hedefi için transferde düğmeye bastı.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre Beşiktaş yönetiminin, mart ayından beri 'un yıldız golcüsü Papiss Cisse ile transfer görüşmelerinde bulunduğu ortaya çıktı.

Haberin devamı aşağıda

İlk olarak Alanyaspor’la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fabrice N’Sakala’yla anlaşmaya varan Beşiktaş, aynı günlerde Papiss Cisse ile de görüşmeye başladı.

Daha fazla takım

Yapılan görüşmelerde yönetimin, Senegalli golcüye 1 milyon euro garanti ücret olmak üzere bonuslarla 1.5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

35 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de attığı 22 golle, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.