Beşiktaş – Mainz 05 maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Siyah-beyazlıların yeni sezon öncesi oynayacağı hazırlık maçı ne zaman ve hangi kanalda? GOAL Türkiye ile inceleyelim.

Sezon öncesi hazırlıklarına 27 Haziran’da Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayacak olan Beşiktaş, Avusturya ve İspanya’da iki ayrı kamp dönemi geçirecek.

5-16 Temmuz tarihlerinde Avusturya’nın Bad Haring bölgesinde sezon öncesi ilk kampını geçirecek olan siyah beyazlılar, burada üç hazırlık maçı oynayacak.

Avusturya kampının son hazırlık maçı Alman temsilcisi Mainz 05’e karşı oynanacak.

Karşılaşmanın ardından Kara Kartal 20-27 Temmuz tarihlerinde İspanya’nın Alicante bölgesinde ikinci sezon öncesi hazırlık kampına başlayacak.

Beşiktaş – Mainz 05 maçı ne zaman?

Sezon öncesi hazırlık kamplarından ilki olan Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Beşiktaş ve Mainz 05 karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş – Mainz 05 hazırlık maçı 15 Temmuz cuma günü saat 18.00’de gerçekleşecek. Maç Kufstein Arena’da oynanacak.

Beşiktaş – Mainz 05 maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş – Mainz 05 hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

Daha fazlası