Beşiktaş maçı öncesi Kasımpaşa'da büyük şok: Trezeguet kadro dışı

Süper Lig'de zirveye oynayan Kasımpaşa, Beşiktaş maçında en önemli futbolcularından Trezeguet'den yararlanmayacak.

Kasımpaşa'da Trezeguet depremi.

Adı Galatasaray, Fenerbahçe ve bazı yurt dışı kulüpleriyle anılan ve takımdan ayrılmak istediği bilinen Trezeguet'nin bu davranışları, kendisine pahalıya patladı. 20 Aralık'ta Sporun Dibi tarafından dile getirilen "Trezeguet kadro dışı" iddiası, 21 Aralık'ta TRT Spor tarafından doğrulandı.

Transferine izin verilmesini istediği için yönetimle problemler yaşadığı dile getirilen Mısırlı futbolcu, 22 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş'la oynayacakları maçta formasından uzak kalacak. Trezeguet, A2 takımıyla antrenmanlara çıkacak.

Trezeguet bu sezon Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 5 gol attı.

"Son kararı Ciner verecek"

Öte yandan, Sportif Direktör Nursal Bilgin, Trezeguet'nin kadro dışı kaldığı iddialarıyla ilgili olarak son kararı kulüp başkanı Turgay Ciner'in vereceğini söyledi.

Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trezeguet ile ilgili kararın olumsuz yönde çıkmasını beklediğinin altını çizerek, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Kadro dışı bırakılacak gibi duruyor. Kararı kulüp başkanı Turgay Ciner bugün verecek. Oyuncu yurt dışında bir kulüple transfer görüşmesinde bulunmuş. Birtakım sözler vermiş. Bu kulüp iddia edildiği gibi Fenerbahçe değil. Trezeguet'nin başka bir kulüple görüşmemesi gerekiyor. Başkanımız bu durumu kural dışı olduğu için kabul etmedi. Sözleşmesinde herhangi bir satış opsiyonu da yok. Sezon başında yeni sözleşme yaptık ve bu maddeyi kaldırdık."